19 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

19 августа 2020 00:10 Алла Лысак
19 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
19 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

19 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

19 августа является 232 днем года, до конца года осталось 134 дней. 

Какой праздник 19 августа 2020?             

Памятные даты 19 августа, годовщины и события

В 1692 году в Салеме за колдовство повесили пять женщин. 

В 1839 году во Франции общественности представили дагерротип. 

В 1848 году газета The New York Herald опубликовала первый материал о найденном в Калифорнии золоте.

В 1960 году в космос впервые отправили живых существ, космонавтами стали собаки Белка и Стрелка.

В 2004 году компания Google впервые выставила на продажу свои акций на фондовом рынке.

19 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 19 августа

19 августа родились  42-й президент США Билл Клинтон, актер Мэттью Перри.

Какой сегодня церковный праздник

  • Яблочный спас (Преображение Господне)

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Православные христиане в этот день отправляются в церковь, чтобы освятить яблоки из нового урожая, а также другие фрукты и дары природы. Также можно нести в храм мед и хлебные колосья, их сохраняют до следующего года. 

Приметы на 18 августа

  • Какой Яблочный спас, такой и январь,
  • Погода на Яблочный Спас – это погода  на Покрову.
  • Если день сухой, то осень дождливой не будет. 

19 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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