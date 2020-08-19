19 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

19 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

19 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

19 августа является 232 днем года, до конца года осталось 134 дней.

Какой праздник 19 августа 2020?

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День пасечника (Украина),

День революции во Вьетнаме,

День авиации в США.

Памятные даты 19 августа, годовщины и события

В 1692 году в Салеме за колдовство повесили пять женщин.

В 1839 году во Франции общественности представили дагерротип.

В 1848 году газета The New York Herald опубликовала первый материал о найденном в Калифорнии золоте.

В 1960 году в космос впервые отправили живых существ, космонавтами стали собаки Белка и Стрелка.

В 2004 году компания Google впервые выставила на продажу свои акций на фондовом рынке.

19 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 19 августа

19 августа родились 42-й президент США Билл Клинтон, актер Мэттью Перри.

Какой сегодня церковный праздник

Яблочный спас (Преображение Господне)

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 18 августа

Какой Яблочный спас, такой и январь,

Погода на Яблочный Спас – это погода на Покрову.

Если день сухой, то осень дождливой не будет.

Православные христиане в этот день отправляются в церковь, чтобы освятить яблоки из нового урожая, а также другие фрукты и дары природы. Также можно нести в храм мед и хлебные колосья, их сохраняют до следующего года.

19 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,