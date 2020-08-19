19 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
19 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
19 августа является 232 днем года, до конца года осталось 134 дней.
Какой праздник 19 августа 2020?
- День пасечника (Украина),
- День революции во Вьетнаме,
- День авиации в США.
Памятные даты 19 августа, годовщины и события
В 1692 году в Салеме за колдовство повесили пять женщин.
В 1839 году во Франции общественности представили дагерротип.
В 1848 году газета The New York Herald опубликовала первый материал о найденном в Калифорнии золоте.
В 1960 году в космос впервые отправили живых существ, космонавтами стали собаки Белка и Стрелка.
В 2004 году компания Google впервые выставила на продажу свои акций на фондовом рынке.
Кто родился 19 августа
19 августа родились 42-й президент США Билл Клинтон, актер Мэттью Перри.
Какой сегодня церковный праздник
- Яблочный спас (Преображение Господне)
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 18 августа
- Какой Яблочный спас, такой и январь,
- Погода на Яблочный Спас – это погода на Покрову.
- Если день сухой, то осень дождливой не будет.
Напомним,