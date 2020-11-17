17 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

17 ноября 2020 00:20 Алла Лысак
17 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
17 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

17 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

17 ноября является 322 днем года, до конца года осталось 44 дней.

Какой праздник 17 ноября 2020?                

Памятные даты 17 ноября, годовщины и события

В 1831 году Майкл Фарадей произвел первое успешное испытание электрического динамо.

В 1855 году в Британии придумали новый процесс изготовления стали.

В 1962 году Beatles впервые выступили на телевидении на телеканале TV Granada в передаче People and Places.

В 1989 году в Киеве открылся первый фестиваль аннимационных фильмов Крок. 

В 2018 году в Керченском политехническом колледже произошло массовое убийство.

Кто родился 17ноября

17 ноября родились американский реп-исполнитель Эминем, английская актриса Фелисити Джонс.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • День Иерофея

Что сегодня нельзя делать 

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Крестьяне 17 октября готовили настойку под названием Ерофеич, использовали для нее разнообразные душистые травы, например, зверобой и клевер. Настойку употребляли, чтобы укрепить иммунитет. На Иерофея в лес не ходили, опасались лешего, избегали общаться с неверующими и пьяницами.

Приметы на 17 ноября

Вечером заря красная на небе, к ветру.

Конь на Иерофея фыркает – зима будет теплой.

Снег выпал, через 40 дней наступит зима. 

Именинники:  Анико, Никандр, Симон

Напомним,

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