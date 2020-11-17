17 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
17 ноября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
17 ноября является 322 днем года, до конца года осталось 44 дней.
Какой праздник 17 ноября 2020?
- Международный день недоношенных детей,
- День возрождения Азербайджана.
Памятные даты 17 ноября, годовщины и события
В 1831 году Майкл Фарадей произвел первое успешное испытание электрического динамо.
В 1855 году в Британии придумали новый процесс изготовления стали.
В 1962 году Beatles впервые выступили на телевидении на телеканале TV Granada в передаче People and Places.
В 1989 году в Киеве открылся первый фестиваль аннимационных фильмов Крок.
В 2018 году в Керченском политехническом колледже произошло массовое убийство.
Кто родился 17ноября
17 ноября родились американский реп-исполнитель Эминем, английская актриса Фелисити Джонс.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День Иерофея
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 17 ноября
Вечером заря красная на небе, к ветру.
Конь на Иерофея фыркает – зима будет теплой.
Снег выпал, через 40 дней наступит зима.
Именинники: Анико, Никандр, Симон
Напомним,