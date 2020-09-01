Поздравления с 1 сентября 2020

1 сентября 2020 09:30 Алла Лысак
Поздравления с 1 сентября 2020
Поздравления с Днем знаний в стихах и прозе
pixabay.com

Не забудьте поздравить с началом нового учебного года детей, родителей и, конечно же, учителей!

Поздравления с Днем знаний для детей

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Мы желаем Вам новых знаний,
И с успехом грызть крепкий гранит,
Увлекаться вместе с друзьями
Дисциплиной под названием жизнь!
И в учебном году новом
Вам желаем успехов, побед,
Чтоб гордились Вы сами
Через много-много лет!

***

Каникулы кончаются —
Дней отдыхали много...
Друзья опять встречаются
У школьного порога
Окрепшими, здоровыми!
Хвала лесным походам,..
Со знаниями новыми!
И — с Новым Школьным Годом!

***

Вот и лето пролетело,
Вновь сентябрь наступил.
И торжественно День знаний
Отмечает целый мир.

Пожелаем вам, ребята,
Лишь пятерок в дневнике,
Сил, здоровья и удачи,
Нужных знаний в голове!

***

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Знаний много не бывает,
Школа снова нас встречает.
Важный день календаря,
Главный праздник сентября.

Впереди учебный год,
Вас уроков много ждёт.
Мы пятёрок вам желаем,
И с днем знаний поздравляем!

***

С Днем знаний, с началом свершений!
Хороших оценок, творить.
Понятных задачек, верных решений,
Красиво, уверенно жить.

Чудных проектов, больших достижений,
Достойных поступков, добра.
Пусть год будет полон огня, удивления.
Учиться приходит пора.

Поздравления с Днем знаний в стихах и прозе

Поздравления с 1 сентября для учителей

Вы к свету знаний вновь ведете
Больших и маленьких ребят.
Работе душу отдаете,
За что вас все благодарят!

Желаем легкого начала
И радостных учебных дней,
Чтоб всё с успехом исполнялось,
Жизнь становилась всё светлей.

***

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Пусть этот новый год учебный
Несет вам добрые деньки,
Уроки будут интересны,
Пусть не шалят ученики,
Пусть не обидит вас зарплата,
Начальство вам воздаст почет.
Пусть больше счастья, чем когда-то,
Вам год учебный принесет!

***

Дорогие учителя, сегодня хочется поздравить вас с Днем знаний и пожелать старательных учеников, моральной устойчивости и сил, здоровья и оптимизма.

Вы верные хранители знаний, передающихся из поколения в поколение. Пусть ваш труд будет ценен и уважаем. Благополучия каждому из вас. В добрый час!

***

Поздравляю с Днем знаний! Пускай в этот учебный год пройдет, оставляя за собой только светлые и добрые воспоминая. Пускай здоровье и нервы не подведут. Пускай в душе всегда живет радость и гордость за Ваших учеников.

Благополучия в семьях и успеха в работе!

***

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Пусть начнётся год учебный
Лишь улыбкой на лице,
Светом, счастьем, вдохновением,
Чтоб сердца ими зажечь!

Воплотятся пусть все планы,
Чаще хочется творить,
Радость в дверь войдёт незваной,
А успех пусть удивит!

Поздравления с Днем знаний в стихах и прозе

Напомним,

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