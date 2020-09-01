Поздравления с 1 сентября 2020
Не забудьте поздравить с началом нового учебного года детей, родителей и, конечно же, учителей!
Поздравления с Днем знаний для детейзнаний,
И с успехом грызть крепкий гранит,
Увлекаться вместе с друзьями
Дисциплиной под названием жизнь!
И в учебном году новом
Вам желаем успехов, побед,
Чтоб гордились Вы сами
Через много-много лет!
***
Каникулы кончаются —
Дней отдыхали много...
Друзья опять встречаются
У школьного порога
Окрепшими, здоровыми!
Хвала лесным походам,..
Со знаниями новыми!
И — с Новым Школьным Годом!
***
Вот и лето пролетело,
Вновь сентябрь наступил.
И торжественно День знаний
Отмечает целый мир.
Пожелаем вам, ребята,
Лишь пятерок в дневнике,
Сил, здоровья и удачи,
Нужных знаний в голове!
***
Школа снова нас встречает.
Важный день календаря,
Главный праздник сентября.
Впереди учебный год,
Вас уроков много ждёт.
Мы пятёрок вам желаем,
И с днем знаний поздравляем!
***
С Днем знаний, с началом свершений!
Хороших оценок, творить.
Понятных задачек, верных решений,
Красиво, уверенно жить.
Чудных проектов, больших достижений,
Достойных поступков, добра.
Пусть год будет полон огня, удивления.
Учиться приходит пора.
Поздравления с 1 сентября для учителей
Вы к свету знаний вновь ведете
Больших и маленьких ребят.
Работе душу отдаете,
За что вас все благодарят!
Желаем легкого начала
И радостных учебных дней,
Чтоб всё с успехом исполнялось,
Жизнь становилась всё светлей.
***
Несет вам добрые деньки,
Уроки будут интересны,
Пусть не шалят ученики,
Пусть не обидит вас зарплата,
Начальство вам воздаст почет.
Пусть больше счастья, чем когда-то,
Вам год учебный принесет!
***
Дорогие учителя, сегодня хочется поздравить вас с Днем знаний и пожелать старательных учеников, моральной устойчивости и сил, здоровья и оптимизма.
Вы верные хранители знаний, передающихся из поколения в поколение. Пусть ваш труд будет ценен и уважаем. Благополучия каждому из вас. В добрый час!
***
Поздравляю с Днем знаний! Пускай в этот учебный год пройдет, оставляя за собой только светлые и добрые воспоминая. Пускай здоровье и нервы не подведут. Пускай в душе всегда живет радость и гордость за Ваших учеников.
Благополучия в семьях и успеха в работе!
***
Лишь улыбкой на лице,
Светом, счастьем, вдохновением,
Чтоб сердца ими зажечь!
Воплотятся пусть все планы,
Чаще хочется творить,
Радость в дверь войдёт незваной,
А успех пусть удивит!
Напомним,