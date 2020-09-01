Поздравления с 1 сентября 2020

Поздравления с Днем знаний в стихах и прозе

Не забудьте поздравить с началом нового учебного года детей, родителей и, конечно же, учителей!

Поздравления с Днем знаний для детей

Мы желаем Вам новых знаний И с успехом грызть крепкий гранит,Увлекаться вместе с друзьямиДисциплиной под названием жизнь!И в учебном году новомВам желаем успехов, побед,Чтоб гордились Вы самиЧерез много-много лет!

***

Каникулы кончаются —

Дней отдыхали много...

Друзья опять встречаются

У школьного порога

Окрепшими, здоровыми!

Хвала лесным походам,..

Со знаниями новыми!

И — с Новым Школьным Годом!

***

Вот и лето пролетело,

Вновь сентябрь наступил.

И торжественно День знаний

Отмечает целый мир.



Пожелаем вам, ребята,

Лишь пятерок в дневнике,

Сил, здоровья и удачи,

Нужных знаний в голове!

***

Знаний много не бывает,Школа снова нас встречает.Важный день календаря,Главный праздник сентября.Впереди учебный год,Вас уроков много ждёт.Мы пятёрок вам желаем,И с днем знаний поздравляем!

***

С Днем знаний, с началом свершений!

Хороших оценок, творить.

Понятных задачек, верных решений,

Красиво, уверенно жить.



Чудных проектов, больших достижений,

Достойных поступков, добра.

Пусть год будет полон огня, удивления.

Учиться приходит пора.

Поздравления с Днем знаний в стихах и прозе

Поздравления с 1 сентября для учителей

Вы к свету знаний вновь ведете

Больших и маленьких ребят.

Работе душу отдаете,

За что вас все благодарят!



Желаем легкого начала

И радостных учебных дней,

Чтоб всё с успехом исполнялось,

Жизнь становилась всё светлей.

***

Пусть этот новый год учебныйНесет вам добрые деньки,Уроки будут интересны,Пусть не шалят ученики,Пусть не обидит вас зарплата,Начальство вам воздаст почет.Пусть больше счастья, чем когда-то,Вам год учебный принесет!

***

Дорогие учителя, сегодня хочется поздравить вас с Днем знаний и пожелать старательных учеников, моральной устойчивости и сил, здоровья и оптимизма.

Вы верные хранители знаний, передающихся из поколения в поколение. Пусть ваш труд будет ценен и уважаем. Благополучия каждому из вас. В добрый час!

***

Поздравляю с Днем знаний! Пускай в этот учебный год пройдет, оставляя за собой только светлые и добрые воспоминая. Пускай здоровье и нервы не подведут. Пускай в душе всегда живет радость и гордость за Ваших учеников.

Благополучия в семьях и успеха в работе!

***

Пусть начнётся год учебныйЛишь улыбкой на лице,Светом, счастьем, вдохновением,Чтоб сердца ими зажечь!Воплотятся пусть все планы,Чаще хочется творить,Радость в дверь войдёт незваной,А успех пусть удивит!

Поздравления с Днем знаний в стихах и прозе

Напомним,