Гороскоп на сентябрь 2020 года для всех знаков Зодиака
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
Семья и быт окажутся на первом месте в сентябре. В любовной сфере намечаются позитивные изменения, кроме того, вы будете полны творческой энергии, которую сможете использовать и для себя любимого, и для работы.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 20 июня)
Откройтесь близким, чтобы перевести отношения на новый уровень родства! Не сидите дома и продвигайтесь вперед, даже если, на первый взгляд, дело не имеет больших шансов на успех. Везение гарантировано!
РАК (21 июня – 22 июля)
Весь сентябрь вы будете наслаждаться жизнью, общение может позитивно повлиять не только на настроение, но и на карьеру. Люди, с которыми вы общались в прошлом, окажут поддержку будущим проектам.
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Осень откроет для вас новые профессиональные возможности, появится шанс изменить свою жизнь к лучшему, не бойтесь открывать новые двери.
ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
Вы захотите отойти от рутины и заниматься чем-то новым, предупреждают звезды. Главное, дышать в сентябре полной грудью и не бояться отказываться от старых привычек. В работе старайтесь мыслить нестандартно и креативно.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
СКОРПИОН (24 октября – 21 ноября)
Прагматизм во всем — это девиз вашего сентября. Вы настроитесь на рабочую волну и сможете многого достичь. Астрологи считают, что к концу месяца вы поучаствуете в проекте, который гарантирует вам грандиозный успех.
СТРЕЛЕЦ (22 ноября – 21 декабря)
Вы поставили перед собой большую цель, она достижима, но требует от вас максимальной отдачи. Старайтесь распоряжаться временем рационально.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)
Месяц будет связан с творческими открытиями, астрологи советуют вам действовать решительно, устраняя небольшие неприятности.
ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)
В сентябре вы займетесь анализом своего прошлого и поиском новых идеалов. Много позитивных эмоций будет вызывать профессиональная сфера, а дома, к сожалению, возникнет напряженность, которая уйдет только с наступлением октября.