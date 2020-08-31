Гороскоп на сентябрь 2020 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на сентябрь 2020 года для всех знаков Зодиака

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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)

В сентябре вы сможете насладиться стабильностью и благополучием. В первой половине месяца ваше время будет занимать рутина, зато ближе к 15 числу вы сможете сконцентрироваться на деле, которое назовете любимым.

Семья и быт окажутся на первом месте в сентябре. В любовной сфере намечаются позитивные изменения, кроме того, вы будете полны творческой энергии, которую сможете использовать и для себя любимого, и для работы.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 20 июня)

Откройтесь близким, чтобы перевести отношения на новый уровень родства! Не сидите дома и продвигайтесь вперед, даже если, на первый взгляд, дело не имеет больших шансов на успех. Везение гарантировано!

РАК (21 июня – 22 июля)

Весь сентябрь вы будете наслаждаться жизнью, общение может позитивно повлиять не только на настроение, но и на карьеру. Люди, с которыми вы общались в прошлом, окажут поддержку будущим проектам.

Гороскоп на сентябрь 2020 года для всех знаков Зодиака

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)

Осень откроет для вас новые профессиональные возможности, появится шанс изменить свою жизнь к лучшему, не бойтесь открывать новые двери.

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)

Вы захотите отойти от рутины и заниматься чем-то новым, предупреждают звезды. Главное, дышать в сентябре полной грудью и не бояться отказываться от старых привычек. В работе старайтесь мыслить нестандартно и креативно.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)

СКОРПИОН (24 октября – 21 ноября)

В этом месяце вы будете немного зациклены на себе, на работе над собой и стремлении повысить собственную самооценку. И это отлично, ведь никто не позаботится о вас, кроме вас самих. Будьте дипломатом, если близкие начнут предъявлять претензии.

Прагматизм во всем — это девиз вашего сентября. Вы настроитесь на рабочую волну и сможете многого достичь. Астрологи считают, что к концу месяца вы поучаствуете в проекте, который гарантирует вам грандиозный успех.

Гороскоп на сентябрь 2020 года для всех знаков Зодиака

СТРЕЛЕЦ (22 ноября – 21 декабря)

Вы поставили перед собой большую цель, она достижима, но требует от вас максимальной отдачи. Старайтесь распоряжаться временем рационально.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)

Месяц будет связан с творческими открытиями, астрологи советуют вам действовать решительно, устраняя небольшие неприятности.

ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)

В сентябре вы займетесь анализом своего прошлого и поиском новых идеалов. Много позитивных эмоций будет вызывать профессиональная сфера, а дома, к сожалению, возникнет напряженность, которая уйдет только с наступлением октября.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)

Звезды советуют сконцентрироваться на финансовой сфере. Действуйте прагматично, в себе не сомневайтесь ни минуты, тогда уже к концу первого месяца осени у вас появится серьезный повод гордиться собой.