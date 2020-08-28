Поздравления с Ореховым Спасом в стихах и прозе

Поздравления с Ореховым Спасом в стихах и прозе

Поздравьте близких с Ореховым спасом 2020 в стихах, прозе и по смс.

Поздравляем с великим праздником, в честь Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса Христа. Пусть будет этот день наполнен радостью и светом. Пусть Ваш дом будет наполнен любовью и смехом. Пусть дары земли и неба будут Вам утехой. С урожайным летом, с Третьим Спасом!

***

Желаю щелкать, как орешки,

Все испытания судьбы.

Желаю в ежедневной спешке

Не забывать свои мечты.



Желаю урожай богатый

Собрать из добрых своих дел,

Улыбок, дружеских объятий,

Ведь Спас Ореховый приспел.

***

На пороге последний — Третий Спас и лето близится к концу. На столе освященный сдобный хлеб и цельные орехи. Впереди богатая урожаем золотоволосая осень. Угощения на столе, близкие люди рядом.

Остается пожелать любви и храни тебя, дорогой друг, Господь.

Поздравления с Ореховым Спасом в стихах и прозе

***

Наступил светлейший праздник,Спас Ореховый пришел,Пост закончился Успенский,Пусть всем будет хорошо!Третий спас подарит счастьеИ здоровьем одарит,На закате лета ждет насЖизнь без боли и обид.

***

Спас Ореховый нагрянул,

Поздравления принимайте,

Свои души и сердца

Для добра вы раскрывайте.



Пусть Господь дает вам силы,

В жизни пусть вам помогает,

Вера светлая по жизни

Путь всегда пусть освещает.

***

Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть этот праздник принесёт силу и крепкую, как орех, веру в ваш семью, пусть в доме вашем царит благополучие и мир. Желаю здравия, благодеяния, чистоты души и радости сердца.

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В этот светлый праздник, в Ореховый спас,Поздравить хотим от всей души Вас!Желаем здоровья Вам, большого достатка,Успехов во всём, любви без остатка!Путь солнце Вам всегда ярко светитИ будете Вы всех счастливей на свете!

Поздравления с Ореховым Спасом в стихах и прозе

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Поздравляю с Ореховым Спасом и желаю крепкого здоровья, как ореховая скорлупа, добрых дел в жизни и Божьей благодати. Пусть твоя душа всегда находит спасение в милосердии, пусть твой путь по жизни будет светлым и радостным, пусть идётся тебе по нему легко, будто по ореховой роще.

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Поздравляю с Ореховым Спасом. Желаю любые проблемы жизни щёлкать, как белочка орешки. Желаю доброго счастья, верной любви, сильной веры, неутомимой надежды и тёплой улыбки, которая будет согревать дорогих людей.

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Поздравляем с Хлебным Спасом,Выпьем братцы кружку кваса,И здоровья с каждым часом,Прибавлять вам по кило.Чтоб в делах Вам подфартило,Чтобы денег привалило.В общем, буду очень кратокПожелаю Вам — достаток.

Поздравления с Ореховым Спасом в стихах и прозе

Напомним,