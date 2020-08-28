Поздравления с Ореховым Спасом в стихах и прозе
Поздравьте близких с Ореховым спасом 2020 в стихах, прозе и по смс.
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Желаю щелкать, как орешки,
Все испытания судьбы.
Желаю в ежедневной спешке
Не забывать свои мечты.
Желаю урожай богатый
Собрать из добрых своих дел,
Улыбок, дружеских объятий,
Ведь Спас Ореховый приспел.
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На пороге последний — Третий Спас и лето близится к концу. На столе освященный сдобный хлеб и цельные орехи. Впереди богатая урожаем золотоволосая осень. Угощения на столе, близкие люди рядом.
Остается пожелать любви и храни тебя, дорогой друг, Господь.
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Спас Ореховый пришел,
Пост закончился Успенский,
Пусть всем будет хорошо!
Третий спас подарит счастье
И здоровьем одарит,
На закате лета ждет нас
Жизнь без боли и обид.
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Спас Ореховый нагрянул,
Поздравления принимайте,
Свои души и сердца
Для добра вы раскрывайте.
Пусть Господь дает вам силы,
В жизни пусть вам помогает,
Вера светлая по жизни
Путь всегда пусть освещает.
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Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть этот праздник принесёт силу и крепкую, как орех, веру в ваш семью, пусть в доме вашем царит благополучие и мир. Желаю здравия, благодеяния, чистоты души и радости сердца.
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Поздравить хотим от всей души Вас!
Желаем здоровья Вам, большого достатка,
Успехов во всём, любви без остатка!
Путь солнце Вам всегда ярко светит
И будете Вы всех счастливей на свете!
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Поздравляю с Ореховым Спасом и желаю крепкого здоровья, как ореховая скорлупа, добрых дел в жизни и Божьей благодати. Пусть твоя душа всегда находит спасение в милосердии, пусть твой путь по жизни будет светлым и радостным, пусть идётся тебе по нему легко, будто по ореховой роще.
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Поздравляю с Ореховым Спасом. Желаю любые проблемы жизни щёлкать, как белочка орешки. Желаю доброго счастья, верной любви, сильной веры, неутомимой надежды и тёплой улыбки, которая будет согревать дорогих людей.
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Выпьем братцы кружку кваса,
И здоровья с каждым часом,
Прибавлять вам по кило.
Чтоб в делах Вам подфартило,
Чтобы денег привалило.
В общем, буду очень краток
Пожелаю Вам — достаток.
Напомним,