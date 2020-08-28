В субботу, 29 августа, православные христиане отмечают Третий – Ореховый – спас.

Ореховый Спас-2020 сочетает в себе как черты народного праздника, так и религиозное торжество, связанное с перенесением в 944 году в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа Спасителя.

Ореховый спас украинцы еще называют Спасом на холсте и Спасом на полотне (что связано с традициями устраивать ярмарки и продавать разные тканевые товары), а основное название Третьему спасу дала сама природа, в это время активно поспевали лесные орехи и люди начинали их заготовку!

Что можно освящать в церкви на Ореховый спас?

С самого утра украинцы шли в церковь с небольшими корзинками, чтобы освятить хлеб, виноград и, конечно, орехи.

Ореховый Спас 2020: дата, традиции и главные запреты праздника / pixabay.com

Что нельзя делать на Ореховый спас

Ореховый спас знаменует завершение Успенского поста, поэтому больших запретов церковь на этот день не налагает. На праздничный стол можно ставить все, что душа пожелает, главное, не забудьте о королевском блюде – пирогах с орехами!

Если вы постились до этого, то много не ешьте, чтобы не заработать себе проблемы с пищеварением.

В работе ограничений нет, можно собирать урожай или заготавливать продукты.

Гадание на спас

Погадайте на орехах, чтобы узнать больше о будущем: выберите любой орех нового урожая и посмотрите, какой он внутри.

Спелые и вкусные орехи сулят большую любовь, а если орех испорчен – могут возникнуть неприятности.

Ореховый Спас 2020: дата, традиции и главные запреты праздника / pixabay.com

Напомним,