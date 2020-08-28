Ореховый Спас 2020: дата, традиции и главные запреты

28 августа 2020 09:30 Алла Лысак
Ореховый Спас 2020: дата, традиции и главные запреты
Ореховый Спас 2020: дата, традиции и главные запреты праздника
pixabay.com

В субботу, 29 августа, православные христиане отмечают Третий – Ореховый – спас.

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Ореховый Спас-2020 сочетает в себе как черты народного праздника, так и религиозное торжество, связанное с перенесением в 944 году в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа Спасителя.  

Ореховый спас украинцы еще называют Спасом на холсте и Спасом на полотне (что связано с традициями устраивать ярмарки и продавать разные тканевые товары), а основное название Третьему спасу дала сама природа, в это время активно поспевали лесные орехи и люди начинали их заготовку!

Что можно освящать в церкви на Ореховый спас?

С самого утра украинцы шли в церковь с небольшими корзинками, чтобы освятить хлеб, виноград и, конечно, орехи.

Ореховый Спас 2020: дата, традиции и главные запреты праздника / pixabay.com

Что нельзя делать на Ореховый спас 

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Ореховый спас знаменует завершение Успенского поста, поэтому больших запретов церковь на этот день не налагает. На праздничный стол можно ставить все, что душа пожелает, главное, не забудьте о королевском блюде – пирогах с орехами!

Если вы постились до этого, то много не ешьте, чтобы не заработать себе проблемы с пищеварением.

В работе ограничений нет, можно собирать урожай или заготавливать продукты.

Гадание на спас

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Погадайте на орехах, чтобы узнать больше о будущем: выберите любой орех нового урожая и посмотрите, какой он внутри.

Спелые и вкусные орехи сулят большую любовь, а если орех испорчен – могут возникнуть неприятности.

Ореховый Спас 2020: дата, традиции и главные запреты праздника / pixabay.com

Напомним,

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