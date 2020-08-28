Ореховый Спас 2020: дата, традиции и главные запреты
В субботу, 29 августа, православные христиане отмечают Третий – Ореховый – спас.
Ореховый спас украинцы еще называют Спасом на холсте и Спасом на полотне (что связано с традициями устраивать ярмарки и продавать разные тканевые товары), а основное название Третьему спасу дала сама природа, в это время активно поспевали лесные орехи и люди начинали их заготовку!
Что можно освящать в церкви на Ореховый спас?
С самого утра украинцы шли в церковь с небольшими корзинками, чтобы освятить хлеб, виноград и, конечно, орехи.
Что нельзя делать на Ореховый спас
Если вы постились до этого, то много не ешьте, чтобы не заработать себе проблемы с пищеварением.
В работе ограничений нет, можно собирать урожай или заготавливать продукты.
Гадание на спас
Спелые и вкусные орехи сулят большую любовь, а если орех испорчен – могут возникнуть неприятности.
Напомним,