День левши 2020: история праздника, интересные факты и поздравления

13 августа 2020 09:30 Алла Лысак
День левши 2020: история праздника, интересные факты и поздравления
День левши 2020: история праздника, интересные факты и поздравления
pixabay.com

Количество левшей в мире остается неизменным, всего 10% от общей численности населения.

Как появился День левши?

Читайте такжеЗдоровый сон: ТОП-4 очевидных признака, что вы мало спите
Международный день левши (International Lefthanders Day) является неофициальным праздником, посвященным людям, которые пишут и работают преимущественно левой рукой. Ежегодно он отмечается 13 августа, а впервые его отпраздновали в 1976 году в Великобритании.

В прежние времена праздник устраивали для того, чтобы обратить внимание на трудности, с которыми сталкиваются левши (ведь все оборудование и товары адаптированы под людей, использующих правую руку). Сейчас с этим проще, но традиция праздновать день творческих и креативных левшей осталась!

ТОП-5 интересных фактов о леворуких 

Женщины, испытавшие стресс во время беременности, чаще становились мамами левшей.

Левши реже страдают от артрита и язвенных болезней, показало исследование 2005 года.

С левшами очень некомфортно бороться и играть (в спорте) людям с ведущей правой рукой. 

Левши думают иначе и часто отдают предпочтение тому, что находится слева. 

Левши часто используют творческий подход для решения повседневных задач. 

Поздравления с Днем левши 2020

Читайте такжеИсследование: левши — уникальны
Ты левша, и это классно!
Говорят, что склад ума
У левшей столь необычный,
Прямо кругом голова.

Ты особенность природы
С честью, гордостью прими.
И талант, что дан от Бога,
Ты достойно пронеси.

***

Я сегодня поздравляю
Лишь особенных людей
Тех, кто делает всё левой,
Ведь сегодня — День левшей.

С праздником же вас, ребята,
Вам желаю не хворать.
И все беды и невзгоды
Одной левой порешать.

***

Тех, кто левою рукой
Лучше управляется,
День сегодняшний большой
Очень уж касается.

С днем левши вас поздравляю,
Удается все пускай.
Дай мне «пять» счастливой левой,
Никогда не унывай.

Будет в жизни все, как надо,
Сердцу — только горячо,
Сплюнь, чтоб все сложились планы
Через левое плечо.

***

Читайте такжеМеждународный день левши 2019: короткие поздравления в стихах и прозе
С Международным днем левшей
Особенного человека
Поздравить я хочу скорей
И пожелать удачи, смеха,
Здоровья, радости, любви,
В себе уверенности, счастья,
Ты все мечты осуществи,
Желаю я тебе богатства,
И уважения — везде,
И повезёт пусть в жизни личной,
Поможет же пускай тебе
Судьба, чтоб сделать жизнь отличной!

Напомним,

Облако тегов

праздники праздник левша левши - гении какой сегодня праздник

Материалы по теме

13 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

13 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
12 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

12 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Лунный гороскоп на 13 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 13 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)
В каких продуктах нуждается ваша щитовидка: полный список

В каких продуктах нуждается ваша щитовидка: полный список
Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)
11 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

11 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Популярное видео

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)
Говорит Украина: Украинские родственники испанской Лопез (эфир от 07.08.2020)

Говорит Украина: Украинские родственники испанской Лопез (эфир от 07.08.2020)
Готовим вместе: Перекусы (эфир от 09.08.2020)

Готовим вместе: Перекусы (эфир от 09.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK