День левши 2020: история праздника, интересные факты и поздравления
Количество левшей в мире остается неизменным, всего 10% от общей численности населения.
Как появился День левши?левши (International Lefthanders Day) является неофициальным праздником, посвященным людям, которые пишут и работают преимущественно левой рукой. Ежегодно он отмечается 13 августа, а впервые его отпраздновали в 1976 году в Великобритании.
В прежние времена праздник устраивали для того, чтобы обратить внимание на трудности, с которыми сталкиваются левши (ведь все оборудование и товары адаптированы под людей, использующих правую руку). Сейчас с этим проще, но традиция праздновать день творческих и креативных левшей осталась!
ТОП-5 интересных фактов о леворуких
Женщины, испытавшие стресс во время беременности, чаще становились мамами левшей.
Левши реже страдают от артрита и язвенных болезней, показало исследование 2005 года.
С левшами очень некомфортно бороться и играть (в спорте) людям с ведущей правой рукой.
Левши думают иначе и часто отдают предпочтение тому, что находится слева.
Левши часто используют творческий подход для решения повседневных задач.
Поздравления с Днем левши 2020
Говорят, что склад ума
У левшей столь необычный,
Прямо кругом голова.
Ты особенность природы
С честью, гордостью прими.
И талант, что дан от Бога,
Ты достойно пронеси.
***
Я сегодня поздравляю
Лишь особенных людей
Тех, кто делает всё левой,
Ведь сегодня — День левшей.
С праздником же вас, ребята,
Вам желаю не хворать.
И все беды и невзгоды
Одной левой порешать.
***
Тех, кто левою рукой
Лучше управляется,
День сегодняшний большой
Очень уж касается.
С днем левши вас поздравляю,
Удается все пускай.
Дай мне «пять» счастливой левой,
Никогда не унывай.
Будет в жизни все, как надо,
Сердцу — только горячо,
Сплюнь, чтоб все сложились планы
Через левое плечо.
***
Особенного человека
Поздравить я хочу скорей
И пожелать удачи, смеха,
Здоровья, радости, любви,
В себе уверенности, счастья,
Ты все мечты осуществи,
Желаю я тебе богатства,
И уважения — везде,
И повезёт пусть в жизни личной,
Поможет же пускай тебе
Судьба, чтоб сделать жизнь отличной!
Напомним,