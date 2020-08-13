День левши 2020: история праздника, интересные факты и поздравления

Количество левшей в мире остается неизменным, всего 10% от общей численности населения.

Как появился День левши?

Международный день левши (International Lefthanders Day) является неофициальным праздником, посвященным людям, которые пишут и работают преимущественно левой рукой. Ежегодно он отмечается 13 августа, а впервые его отпраздновали в 1976 году в Великобритании.

В прежние времена праздник устраивали для того, чтобы обратить внимание на трудности, с которыми сталкиваются левши (ведь все оборудование и товары адаптированы под людей, использующих правую руку). Сейчас с этим проще, но традиция праздновать день творческих и креативных левшей осталась!

ТОП-5 интересных фактов о леворуких

Женщины, испытавшие стресс во время беременности, чаще становились мамами левшей.

Левши реже страдают от артрита и язвенных болезней, показало исследование 2005 года.

С левшами очень некомфортно бороться и играть (в спорте) людям с ведущей правой рукой.

Левши думают иначе и часто отдают предпочтение тому, что находится слева.

Левши часто используют творческий подход для решения повседневных задач.

Поздравления с Днем левши 2020

Ты левша, и это классно!Говорят, что склад умаУ левшей столь необычный,Прямо кругом голова.Ты особенность природыС честью, гордостью прими.И талант, что дан от Бога,Ты достойно пронеси.

***

Я сегодня поздравляю

Лишь особенных людей

Тех, кто делает всё левой,

Ведь сегодня — День левшей.



С праздником же вас, ребята,

Вам желаю не хворать.

И все беды и невзгоды

Одной левой порешать.

***

Тех, кто левою рукой

Лучше управляется,

День сегодняшний большой

Очень уж касается.



С днем левши вас поздравляю,

Удается все пускай.

Дай мне «пять» счастливой левой,

Никогда не унывай.



Будет в жизни все, как надо,

Сердцу — только горячо,

Сплюнь, чтоб все сложились планы

Через левое плечо.

***

С Международным днем левшейОсобенного человекаПоздравить я хочу скорейИ пожелать удачи, смеха,Здоровья, радости, любви,В себе уверенности, счастья,Ты все мечты осуществи,Желаю я тебе богатства,И уважения — везде,И повезёт пусть в жизни личной,Поможет же пускай тебеСудьба, чтоб сделать жизнь отличной!

Напомним,