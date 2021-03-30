Доктор Комаровский рассказал, как правильно лечить насморк

Врач и телеведущий Евгений Комаровский поделился с подписчиками информацией, как лечить насморк правильно.

По словам Комаровского, увлекаться лечением насморка не стоит.

Для максимально оперативного выздоровления достаточно учитывать два фактора.

Первое – это воздух. Чем он суше, тем активнее в него переходят водяные пары из слизи, если воздух теплый, слизь высыхает. Если у вас насморк, то важно не дать слизи засохнуть.

Соответственно, следует следить как за уровнем увлажненности воздуха, так и за его температурой.

Вторым фактором Комаровский назвал реологию крови.

Если она густая, то и слизь в носу будет такой же. Не забывайте разжижать кровь водой, много пейте в период насморка, тогда и от дискомфорта в носу вы сможете избавить достаточно быстро.

Напомним,