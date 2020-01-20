ТОП-5 эффективных помощников от простуды

Осень и зима - время, когда люди чаще всего болеют простудой.

Поэтому тренер проекта «Зважені та щасливі» Марина Боржемская, которая делится полезными рецептами со своими подписчиками в Инстаграм, решила рассказать о пяти эффективных помощниках от простуды.

Лайм – хороший помощник для преодоления простуды и гриппа, витамин С в нём зашкаливае, что активизирует защитные силы организма. Можно применять его и для предотвращения недостатка витаминов в организме, и для снижения повышенного артериального давления, снижает вероятность заболевания атеросклерозом, нейтрализует избыток холестерина, способствует выработке коллагена, тем самым продлевая молодость организма.

Калина – уникальная ягода. В калине содержится огромное количество веществ, в которых так нуждается наш организм. Первое средство от простуды это горячий чай. В нём, в обязательном порядке, присутствует калина. Это одно из основных средств от простуды и не только от неё. Плоды калины - это отличное общеукрепляющее, а также противовоспалительное, ранозаживляющее, седативное, мочегонное и желчегонное средство. Ягоды и сок калины применяют при лечении простуды, кашля, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, при колите, болезнях печени, ревматизме, при внутренних кровотечениях. А еще свежий сок калины отлично помогает при головной боли.

Чай из ягод калины / pixabay.com

, его свойства ничуть не хуже, чем у лекарственных препаратов. К тому же на его основе готовят не только целебные, но и вкусные напитки. Так, имбирь: повышает иммунитет и активизирует защитные силы организма, обладает бактерицидным и антисептическим действием, способствует отхаркиванию и потоотделению.

Петрушка поможет больным с высокой температурой и петрушка, так как она обладает потогонным свойством. Так, небольшой пучок петрушки способен удовлетворить суточную потребность организма в витамине С. По содержанию аскорбинки петрушка превосходит даже лимоны и черную смородину.

Чеснок – это мощный антиоксидант. Кроме того, чеснок богат витаминами С и В6, а также марганцем, активным ингредиентом чеснока является серосодержащее соединение аллиин, благодаря которому возможен такой положительный эффект.

Напомним,