Доктор Комаровский назвал лекарства, которые нельзя принимать при COVID-19

Доктор Комаровский назвал лекарства, которые нельзя принимать при COVID-19

Врач-педиатр Евгений Комаровский назвал лекарство, которое категорически запрещено применять для лечения коронавируса.

Назначать себе самостоятельно антибиотики при диагнозе коронавирус нельзя, напоминает известный доктор Евгений Комаровский

В 20% случаев поражения легких медики назначают пациентам так называемые антибиотики резерва. Но и этого тоже не стоит делать, ведь когда пациенту становится плохо, ему уже ничего не помогает после курса антибиотиков.

Доктор пояснил, что у зараженных COVID-19 пневмония бывает антибактериальной и вирусной. Антибактериальная – это осложнение в ходе вирусного воспаления легких. Антибиотики используются только в этом случае.

Если человек подхватит вирус и в легких возникнет воспаление, антибиотиками вы его не вылечите. Но иногда на фоне вирусной инфекции накапливается слизь в легких, там развиваются бактерии и возникает вирусно-бактериальная пневмония.

По словам Комаровского, постоянный прием антибиотиков увеличивает количество бактерий, стойких к лечению.

Антибиотики принимайте только по назначению врача, не прерывайте курс и не прекращайте его раньше времени.

Что касается лечения коронавируса, Комаровский подчеркнул, что если пациент не задыхается, ему достаточно пить таблетки, понижающие температуру тела.

Напомним,