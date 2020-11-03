Ученые посчитали вероятность подхватить коронавирус в самолете
Во время пандемии коронавируса многие отказались от путешествий из-за высокого риска подхватить болезнь в самолете.
Ученые посчитали, что за 2020 год лишь 44 человека заразились COVID-19 в самолете.
Учитывая, что в мире с начала года перевезено около 1,2 млрд авиапассажиров, вероятность заражения коронавируса является неожиданно малой – около одного случая инфицированния болезнью на 27 млн пассажиров.
Мы можем сказать, что риск заражения вирусом на борту относится к той же категории, что и удар молнии,— заявил генеральный директор IATA Александр де Жуньяк.
Напомним,