Ученые посчитали вероятность подхватить коронавирус в самолете

3 ноября 2020 23:00 Алла Лысак
Ученые посчитали вероятность подхватить коронавирус в самолете
Ученые посчитали вероятность подхватить коронавирус в самолете
pixabay.com

Во время пандемии коронавируса многие отказались от путешествий из-за высокого риска подхватить болезнь в самолете.

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На самом деле риск заражения коронавирусом во время полета ничтожно мал и сравним с риском, что человека ударит молния. Такие данные обнародовала Международная ассоциация воздушного транспорта после завершения масштабного исследования.

Ученые посчитали, что за 2020 год лишь 44 человека заразились COVID-19 в самолете. 

Учитывая, что в мире с начала года перевезено около 1,2 млрд авиапассажиров, вероятность заражения коронавируса является неожиданно малой – около одного случая инфицированния болезнью на 27 млн пассажиров.

Мы можем сказать, что риск заражения вирусом на борту относится к той же категории, что и удар молнии,
 — заявил генеральный директор IATA Александр де Жуньяк.

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Вероятно, утешающая статистика связана с тем, что все авиакомпании внедрили дополнительные противоэпидемические правила, очереди на посадку теперь отсутствуют, а обработка данных происходит бесконтактно. Кроме того, на борту все пассажиры обязательно должны находиться в масках.

Напомним,

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