6 предметов, которые можно взять с собой на борт самолета

21 сентября 2020 09:30 Алла Лысак
6 предметов, которые можно взять с собой на борт самолета
6 предметов, которые можно взять с собой на борт самолета

Украинские авиакомпания разрешают брать с собой ручную кладь весом до 7 килограммов с габаритами 40 х 55 х 20 см максимум.

Обратите внимание, что в билете могут быть предусмотрены одно или два места для ручной клади на 7 или 5 килограммов.

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В бизнес классе разрешается провозить до 12 килограммов ручной клади, но ее габариты остаются прежними (как и для 7 килограммов).

Что можно взять с собой на борт без доплаты? 

  • Единицу сезонной одежды,
  • Зонтик,
  • Костыли.

Что можно брать в ручную кладь?

  • Еда

Любую твердую пищу можно провозить в самолете без ограничений, однако сок, йогурт, масло и мягкие сыры берите в емкостях до 100 мл.

  • Предметы личной гигиены

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На борту самолета разрешается провозить влажные салфетки, зубную щетку, расчески, а также аэрозоли (до 100 мл). Нет запрета на электрическую бритву и одноразовый бритвенный станок или бритву с кассетами.

  • Медикаменты

На борт самолета разрешается брать медикаменты, необходимые для лечения (таблетки или капли).

  • Алкоголь

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В ограниченных количествах разрешено брать на борт алкоголь (не больше 100 мл), находящийся в запечатанной упаковке с чеком.

  • Музыкальные инструменты

Вам могут разрешить провозить музыкальные инструменты на борту самолета, если они помещаются на багажной полке.

Напомним,

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