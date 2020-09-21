6 предметов, которые можно взять с собой на борт самолета
Украинские авиакомпания разрешают брать с собой ручную кладь весом до 7 килограммов с габаритами 40 х 55 х 20 см максимум.
Обратите внимание, что в билете могут быть предусмотрены одно или два места для ручной клади на 7 или 5 килограммов.
Что можно взять с собой на борт без доплаты?
- Единицу сезонной одежды,
- Зонтик,
- Костыли.
Что можно брать в ручную кладь?
- Еда
Любую твердую пищу можно провозить в самолете без ограничений, однако сок, йогурт, масло и мягкие сыры берите в емкостях до 100 мл.
- Предметы личной гигиены
- Медикаменты
На борт самолета разрешается брать медикаменты, необходимые для лечения (таблетки или капли).
- Алкоголь
- Музыкальные инструменты
Вам могут разрешить провозить музыкальные инструменты на борту самолета, если они помещаются на багажной полке.
Напомним,