6 предметов, которые можно взять с собой на борт самолета

6 предметов, которые можно взять с собой на борт самолета

Украинские авиакомпания разрешают брать с собой ручную кладь весом до 7 килограммов с габаритами 40 х 55 х 20 см максимум.

Обратите внимание, что в билете могут быть предусмотрены одно или два места для ручной клади на 7 или 5 килограммов.

Что можно взять с собой на борт без доплаты?

Единицу сезонной одежды,

Зонтик,

Костыли.

Что можно брать в ручную кладь?

Еда

В бизнес классе разрешается провозить до 12 килограммов ручной клади, но ее габариты остаются прежними (как и для 7 килограммов).

Любую твердую пищу можно провозить в самолете без ограничений, однако сок, йогурт, масло и мягкие сыры берите в емкостях до 100 мл.

Предметы личной гигиены

Медикаменты

На борту самолета разрешается провозить влажные салфетки, зубную щетку, расчески, а также аэрозоли (до 100 мл). Нет запрета на электрическую бритву и одноразовый бритвенный станок или бритву с кассетами.

На борт самолета разрешается брать медикаменты, необходимые для лечения (таблетки или капли).

Алкоголь

Музыкальные инструменты

В ограниченных количествах разрешено брать на борт алкоголь (не больше 100 мл), находящийся в запечатанной упаковке с чеком.

Вам могут разрешить провозить музыкальные инструменты на борту самолета, если они помещаются на багажной полке.

Напомним,