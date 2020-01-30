Украинцы смогут покупать билеты на поезд или самолет без паспорта

30 января 2020 11:30 Алла Лысак
Украинцы смогут покупать билеты на поезд или самолет без паспорта
Украинцы смогут покупать билеты на поезд или самолет без паспорта
pixabay.com

Жители страны, имеющие водительские права, совсем скоро смогут воспользоваться новой услугой при покупке билетов на поезд или самолет.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга в среду, 29 января, анонсировал существеннное упрощение процедуры покупки билетов для водителей транспортных средств и владельцев смартфонов.

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В ближайшее время в тестовом режиме заработает система оформления билетов через смартфон. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно иметь электронное водительское удостоверение в мобильном приложении «Дія». 

Забыли паспорт? Это больше не проблема. Достаточно иметь при себе смартфон.

По словам премьера, уже в ближайшее время смартфоны станут таким же средством идентификации пассажира, как и паспорт.

Напомним,

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