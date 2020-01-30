Украинцы смогут покупать билеты на поезд или самолет без паспорта
Жители страны, имеющие водительские права, совсем скоро смогут воспользоваться новой услугой при покупке билетов на поезд или самолет.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга в среду, 29 января, анонсировал существеннное упрощение процедуры покупки билетов для водителей транспортных средств и владельцев смартфонов.
Забыли паспорт? Это больше не проблема. Достаточно иметь при себе смартфон.
По словам премьера, уже в ближайшее время смартфоны станут таким же средством идентификации пассажира, как и паспорт.
Напомним,