В Украине некоторых водителей избавят от надобности платить штрафы

23 января 2020 11:30 Алла Лысак
В Украине некоторых водителей избавят от надобности платить штрафы
В Украине некоторых водителей избавят от надобности платить штрафы
pixabay.com

Нововведение позволяет избежать ответственности за правонарушение, совершенное другим лицом на вашем автомобиле.

В Украине планируют ввести норму, разрешающую водителям не платить штрафы за правонарушения, совершенные другими лицами на их машине.

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Чтобы воспользоваться такой возможностью после внесения изменений в закон, автолюбителям предстоит в электронном кабинете ввести ФИО лиц, которые имеют право водить транспортное средство в графе "Назначение надлежащего водителя".

Особенно удобно это для водителей, которые отдают автомобиль родственникам или друзьям. Услуга позволит указать в кабинете лицо, на имя которого в случае автоматической фиксации нарушения ПДД и будет начислен штраф.

Пока что нововведение находится на стадии разработки, а специалисты думают, как сделать функцию полностью безопасной.

Напомним,

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