В Украине некоторых водителей избавят от надобности платить штрафы
Нововведение позволяет избежать ответственности за правонарушение, совершенное другим лицом на вашем автомобиле.
В Украине планируют ввести норму, разрешающую водителям не платить штрафы за правонарушения, совершенные другими лицами на их машине.
Особенно удобно это для водителей, которые отдают автомобиль родственникам или друзьям. Услуга позволит указать в кабинете лицо, на имя которого в случае автоматической фиксации нарушения ПДД и будет начислен штраф.
Пока что нововведение находится на стадии разработки, а специалисты думают, как сделать функцию полностью безопасной.
Напомним,