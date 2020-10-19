5 стран, куда можно поехать осенью без теста на коронавирус

19 октября 2020 10:45 Алла Лысак
5 стран, куда можно поехать осенью без теста на коронавирус
5 стран, куда можно поехать осенью без теста на коронавирус
pixabay.com

Пандемия коронавируса нарушила планы многих на долгожданный отпуск.

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Реалии наших дней таковы, что без теста на коронавирус и обязательной самоизоляции после возвращения домой многие страны будут для украинцев закрыты. Но тем, кто хочет избежать всего этого, тоже есть куда поехать, предлагаем сразу 5 вариантов.

Турция

Тест на коронавирус не требуется, но у туриста должна быть с собой медицинская страховка – если произойдет инфицирование, полис покроет расходы.

Самоизоляцию уже в Украине проходить не потребуется, ведь Турция входит в зеленую зону.

Албания

Украинские туристы имеют возможность путешествовать без ограничений. Не придется проходить ПЦР-тест и отправляться на самоизоляцию.

5 стран, куда можно поехать осенью без теста на коронавирус / pixabay.com

Мальта

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Мальтийские власти разрешили не сидеть на самоизоляции туристам из стран, включенных в безопасный список государств. К сожалению, Украина пока в него не вошла. Зато въехать в эту страну можно даже людям без свежего теста на коронавирус.

Черногория

Можете спокойно планировать отпуск, выбрав Черногорию.

Для туристов из зеленого списка стран ПЦР-тест не нужен, если вы прибыли из желтого списка стран, придется предъявить тест.

Сделать его нужно не позднее, чем за 72 часа до прилета.

Сербия

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Для украинских путешественников страна в данный момент открыта, тест вынуждены будут предъявить украинцы, которые предварительно пересекли границы Северной Македонии, Болгарии, Хорватии, Румынии.

5 стран, куда можно поехать осенью без теста на коронавирус / pixabay.com

Напомним,

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