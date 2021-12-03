Актер сериала "Детский телохранитель" Евгений Олейник рассказал, зарегистрирован ли на сайтах знакомств
6 декабря в 17:00 на телеканале «Украина» стартует показ украиноязычного 40-серийного детектива с элементами комедии «Детский телохранитель».
Актер не скрывает, что пользуется услугами сайта знакомств.
Конечно, ходил на свидания, был разный опыт. Ты приходишь на встречу, общаешься, смотришь и думаешь: тянет к девушке или нет. Дальше это может перейти на более серьёзный уровень. Мы, когда другу дугу нравимся, хотим прикасаться. Если этого нет, то ничего не получится. Я тоже не обязан всем нравиться, это нормально, главное пробовать, - поделился Олейник.
Любовь ни с чем не спутаешь, особенно, когда это взаимные чувства. Когда приходит любовь - все меняется, даже воздух другой становится, это чувство, которое нельзя перепутать ни с чем другим. Но, если у тебя есть сомнения, значит, скорее всего, это не любовь. Если это то самое чувство, ты наоборот ищешь сомнения и варианты почему – «нет», ибо немного страшно. Самое главное в любви – не испугаться. Трусость ничем нельзя оправдать, такие люди никогда не бывают счастливыми, и любви это касается в первую очередь. Нужно иметь храбрость быть искренними в своих желаниях. Часто мы делаем вид, что хотим то, что нам на самом деле навязывают. Нам каждый день говорят в соцсетях, что нужно хотеть и как жить. Но, если ты часами следишь за чужой жизнью в инстаграм, когда ты будешь жить своей? И как поймешь, чего хочешь именно ты? - размышляет Олейник.
Напомним,