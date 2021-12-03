Актер сериала "Детский телохранитель" Евгений Олейник рассказал, зарегистрирован ли на сайтах знакомств

3 декабря 2021 13:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Актер сериала
Актер Евгений Олейник
пресс-служба канала Украина

6 декабря в 17:00 на телеканале «Украина» стартует показ украиноязычного 40-серийного детектива с элементами комедии «Детский телохранитель».

Читайте такжеАктриса сериала "Детский телохранитель" Анна Гуляева призналась, чем ее покорил возлюбленный Влад Никитюк
Исполнитель главной роли в сериале «Детский телохранитель» отважного Тараса, актер Евгений Олейник, рассказал, как распознать настоящую любовь.

Актер не скрывает, что пользуется услугами сайта знакомств.

Конечно, ходил на свидания, был разный опыт. Ты приходишь на встречу, общаешься, смотришь и думаешь: тянет к девушке или нет. Дальше это может перейти на более серьёзный уровень. Мы, когда другу дугу нравимся, хотим прикасаться. Если этого нет, то ничего не получится. Я тоже не обязан всем нравиться, это нормально, главное пробовать, - поделился Олейник.

Актер Евгений Олейник / пресс-служба канала Украина
По словам Евгения, главное в отношениях искренность.

Любовь ни с чем не спутаешь, особенно, когда это взаимные чувства. Когда приходит любовь - все меняется, даже воздух другой становится, это чувство, которое нельзя перепутать ни с чем другим. Но, если у тебя есть сомнения, значит, скорее всего, это не любовь. Если это то самое чувство, ты наоборот ищешь сомнения и варианты почему – «нет», ибо немного страшно. Самое главное в любви – не испугаться. Трусость ничем нельзя оправдать, такие люди никогда не бывают счастливыми, и любви это касается в первую очередь. Нужно иметь храбрость быть искренними в своих желаниях. Часто мы делаем вид, что хотим то, что нам на самом деле навязывают. Нам каждый день говорят в соцсетях, что нужно хотеть и как жить. Но, если ты часами следишь за чужой жизнью в инстаграм, когда ты будешь жить своей? И как поймешь, чего хочешь именно ты? - размышляет Олейник.

Читайте такжеАвтомобиль Ирины Федишин обокрали средь бела дня
Актер уверяет, что в кино он играет роли, примеряет образы. Но настоящим является только в авторских стихах, которыми активно делится в социальных сетях.

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети канал Украина новости знакомство Евгений Олейник Детский телохранитель сериал Детский телохранитель

Материалы по теме

Победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин женился на своей беременной девушке
Новости

Победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин женился на своей беременной девушке
Победитель "Танців з зірками" Макс Леонов впервые признался об изменах своей будущей жене
Новости

Победитель "Танців з зірками" Макс Леонов впервые признался об изменах своей будущей жене
Гороскоп на 4 декабря 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 4 декабря 2021 для всех знаков Зодиака
Доктор Комаровский объяснил, нужно ли парить ноги при простуде и других болезнях
ЗОЖ

Доктор Комаровский объяснил, нужно ли парить ноги при простуде и других болезнях

Популярное на сайте

Группа крови миллионеров: кому на роду написано стать богатым

Группа крови миллионеров: кому на роду написано стать богатым
Ученые открыли две новые группы крови: проверьте, не являетесь ли вы их носителями

Ученые открыли две новые группы крови: проверьте, не являетесь ли вы их носителями
Александр Эллерт сделал сенсационное признание об отношениях с Ксенией Мишиной

Александр Эллерт сделал сенсационное признание об отношениях с Ксенией Мишиной
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 26.11.2021)

Холостячка-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 26.11.2021)
Крылья бабочки: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 28.11.2021)

Крылья бабочки: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 28.11.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.11.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.11.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK