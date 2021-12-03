Актер сериала "Детский телохранитель" Евгений Олейник рассказал, зарегистрирован ли на сайтах знакомств

6 декабря в 17:00 на телеканале «Украина» стартует показ украиноязычного 40-серийного детектива с элементами комедии «Детский телохранитель».

Исполнитель главной роли в сериале «Детский телохранитель» отважного Тараса, актер Евгений Олейник, рассказал, как распознать настоящую любовь.

Актер не скрывает, что пользуется услугами сайта знакомств.

Конечно, ходил на свидания, был разный опыт. Ты приходишь на встречу, общаешься, смотришь и думаешь: тянет к девушке или нет. Дальше это может перейти на более серьёзный уровень. Мы, когда другу дугу нравимся, хотим прикасаться. Если этого нет, то ничего не получится. Я тоже не обязан всем нравиться, это нормально, главное пробовать, - поделился Олейник.

Актер Евгений Олейник / пресс-служба канала Украина

По словам Евгения, главное в отношениях искренность.

Любовь ни с чем не спутаешь, особенно, когда это взаимные чувства. Когда приходит любовь - все меняется, даже воздух другой становится, это чувство, которое нельзя перепутать ни с чем другим. Но, если у тебя есть сомнения, значит, скорее всего, это не любовь. Если это то самое чувство, ты наоборот ищешь сомнения и варианты почему – «нет», ибо немного страшно. Самое главное в любви – не испугаться. Трусость ничем нельзя оправдать, такие люди никогда не бывают счастливыми, и любви это касается в первую очередь. Нужно иметь храбрость быть искренними в своих желаниях. Часто мы делаем вид, что хотим то, что нам на самом деле навязывают. Нам каждый день говорят в соцсетях, что нужно хотеть и как жить. Но, если ты часами следишь за чужой жизнью в инстаграм, когда ты будешь жить своей? И как поймешь, чего хочешь именно ты? - размышляет Олейник.

Актер уверяет, что в кино он играет роли, примеряет образы. Но настоящим является только в авторских стихах, которыми активно делится в социальных сетях.

Напомним,