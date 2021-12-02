Актриса сериала "Детский телохранитель" Анна Гуляева призналась, чем ее покорил возлюбленный Влад Никитюк

Актриса Анна Гуляева сыграла одну из ролей в сериале «Детский телохранитель».

Исполнительница роли очаровательной Лады в сериале «Детский телохранитель», актриса Анна Гуляева, рассказала, как провела карантин со своим возлюбленным, звездой сериала «Треугольник судьбы», актером Владом Никитюком.

Актриса познакомилась со своим молодым человеком, актером Владом Никитюком в актерской тусовке.

Влад очень заботливый, для меня это было важно. А еще, если ты вошел в его семью, он за тебя горой будет. Я очень это ценю. Влад очень душевный. Мы не сразу другу друг открыли свои чувства, не смотря на длительное знакомство. Только благодаря ситуации с карантином, мы оказали на одной территории, так постепенно стали ближе. Считаю, в отношениях с близким человеком ты должен быть лучшим другом, советчиком, любовницей, - уверена Гуляева.

Анна Гуляева и Влад Никитюк / instagram.com/annahuliaieva

По словам Анны, на их отношения с возлюбленным карантин не повлиял. Пара еще лучше узнала друг друга.

Карантин – это испытание, проверка своего рода. Мы с моим молодым человеком сначала были друзьями, и позже стали жить вместе. А потом стали встречаться. У нас много общих интересов, всегда есть о чем поговорить. Я активная по характеру, и, хотя во время карантина было непросто, я понимала, что это всего лишь этап. Мы много встречались с друзьями, гуляли. Снимали зал для танцев, смотрели фильмы с друзьями, - рассказала Анна.

Анна Гуляева и Влад Никитюк / instagram.com/annahuliaieva

Напомним,