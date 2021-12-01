Оксана Байрак получила серьезную травму на съемочной площадке – фото
С Оксаной Байрак случилась неприятная ситуация. На съемочной площадке она получила сильную травму.
На своей странице в Инстаграм Байрак рассказала подробности. Как оказалось, она упала в кадре. Травма ноги была сильная – разрыв мениска в двух местах.
Несмотря на убеждения врачей скорой помощи отправиться на МРТ в клинику, Оксана продолжила съемки.
Вот так снимается кино У Байрак. Упала в кадре. Разрыв мениска в двух местах, «Скорая» требовала ехать на МРТ, но смена – прежде всего. За мной гоняли со льдом и скотчем, чтоб хоть как- то скрасить мою боль. А я, не понимая, что от меня хотят – металась по паркингу, разводя сцену - драку с актёрами. Но, все же была поймана и к моему отекающему колену, все же, пришпандорили эту замечательную странную конструкцию. Как по мне, напоминающую взрывное устройство. Зейна – шахидка. Но нога, даже с этим прибамбасом хороша, – написала в соцсети Оксана Байрак.
Напомним,