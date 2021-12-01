Оксана Байрак получила серьезную травму на съемочной площадке – фото

С Оксаной Байрак случилась неприятная ситуация. На съемочной площадке она получила сильную травму.

Украинский кинорежиссер и продюсер Оксана Байрак сейчас вовсю занята своей любимой работой – съемками сериала. И наверное ничто не помешает звезде заниматься делом, даже травма, которую она получила на съемочной площадке.

На своей странице в Инстаграм Байрак рассказала подробности. Как оказалось, она упала в кадре. Травма ноги была сильная – разрыв мениска в двух местах.

Оксана Байрак получила серьезную травму на съемочной площадке / instagram.com/ksanabayrak

Несмотря на убеждения врачей скорой помощи отправиться на МРТ в клинику, Оксана продолжила съемки.

Вот так снимается кино У Байрак. Упала в кадре. Разрыв мениска в двух местах, «Скорая» требовала ехать на МРТ, но смена – прежде всего. За мной гоняли со льдом и скотчем, чтоб хоть как- то скрасить мою боль. А я, не понимая, что от меня хотят – металась по паркингу, разводя сцену - драку с актёрами. Но, все же была поймана и к моему отекающему колену, все же, пришпандорили эту замечательную странную конструкцию. Как по мне, напоминающую взрывное устройство. Зейна – шахидка. Но нога, даже с этим прибамбасом хороша, – написала в соцсети Оксана Байрак.

Напомним,