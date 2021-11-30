Актер сериала "Детский телохранитель" рассказал о том, как борется с фобиями

30 ноября 2021 13:35 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Актер сериала
Актер Евгений Олейник
пресс-служба канала Украина

Исполнитель главной роли в сериале «Детский телохранитель», актер Евгений Олейник, признался, есть ли у него страхи.

Читайте такжеЛеся Никитюк рассказала об импульсивных покупках, о которых она жалеет
Актер Евгений Олейник советует не убегать от своих страхов, а смело действовать. В свое время актер втайне от родителей отправился на секцию бокса, чтобы побороть свой страх и научиться постоять за себя.

Папа у меня был мастером спорта по боксу, а мама всегда говорила, что «дерутся только дураки, будь выше этого». Я очень быстро понял, что такой подход не работает в жизни. Считаю, каждый мальчик хотя бы 2 два года должен отзаниматься контактными видами единоборств. Когда мальчик выходит против другого мальчика на ринг или татами, и не может спрятаться за маму, видит перед собой соперника с равными силами, и должен постоять за себя – это воспитывает характер, рождает Дух внутри. Именно это делает мальчика – мужчиной, - уверен Олейник.

Актер Евгений Олейник / пресс-служба канала Украина
По словам Евгения, самооборона ему пригодилась во взрослой жизни.

Бокс выручал меня. Наш мир полон конфликтов и борьбы за местом под солнцем. В глазах у мужчины всегда читается, может он ответить или нет. Я понимаю желание наших женщин оградить своих детей от многого, но нужно понимать, что парень вырастет и войдет во взрослую жизнь сам, и там будут хулиганы, которые по глазам определят, может человек дать сдачи или нет. Именно жизнь будет проверять мальчика на крепость духа и самоуважение, - рассказал актер.

Читайте такжеНоворічна МАСКА на каналі Україна: в шоу споет Олень, украшенный 200 колокольчиками
Евгений Олейник не скрывает, что продолжает бороться со своими страхами. Например, так же, как и его герой из сериала «Детский телохранитель», он боится водить авто.

Я очень боюсь водить автомобиль. Меня однажды сбила машина, к тому же несколько раз машины, в которых я ехал, чудом избегали аварий, и у меня к этому транспорту подсознательный страх. В этом году я решил с этой проблемой бороться и сдать на права, - обещает актер.

Актер Евгений Олейник / пресс-служба канала Украина
Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети канал Украина новости Евгений Олейник Детский телохранитель сериал Детский телохранитель

Материалы по теме

Адская кухня: кто покинул шоу в 13 выпуске от 29.11.2021
Новости

Адская кухня: кто покинул шоу в 13 выпуске от 29.11.2021
МАСКА 2 сезон: Оля Полякова рассказала, каким маскам она отдала бы победу в шоу
Новости

МАСКА 2 сезон: Оля Полякова рассказала, каким маскам она отдала бы победу в шоу
Саша Бо закрутила новый роман: СМИ рассекретили парня блогера-миллионника ‒ фото
Новости

Саша Бо закрутила новый роман: СМИ рассекретили парня блогера-миллионника ‒ фото
Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 14 серию
Сериалы

Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 14 серию

Популярное на сайте

Группа крови миллионеров: кому на роду написано стать богатым

Группа крови миллионеров: кому на роду написано стать богатым
Назван доступный каждому украинцу продукт для снижения уровня сахара

Назван доступный каждому украинцу продукт для снижения уровня сахара
Александр Эллерт сделал сенсационное признание об отношениях с Ксенией Мишиной

Александр Эллерт сделал сенсационное признание об отношениях с Ксенией Мишиной
Как носители разных групп крови реагируют на стрессы: важно знать

Как носители разных групп крови реагируют на стрессы: важно знать

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 26.11.2021)

Холостячка-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 26.11.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.11.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.11.2021)
Крылья бабочки: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 28.11.2021)

Крылья бабочки: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 28.11.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK