Актер сериала "Детский телохранитель" рассказал о том, как борется с фобиями
30 ноября 2021 13:35
Актер Евгений Олейник
пресс-служба канала Украина
Исполнитель главной роли в сериале «Детский телохранитель», актер Евгений Олейник, признался, есть ли у него страхи.
Евгений Олейник советует не убегать от своих страхов, а смело действовать. В свое время актер втайне от родителей отправился на секцию бокса, чтобы побороть свой страх и научиться постоять за себя.По словам Евгения, самооборона ему пригодилась во взрослой жизни.Напомним,
Папа у меня был мастером спорта по боксу, а мама всегда говорила, что «дерутся только дураки, будь выше этого». Я очень быстро понял, что такой подход не работает в жизни. Считаю, каждый мальчик хотя бы 2 два года должен отзаниматься контактными видами единоборств. Когда мальчик выходит против другого мальчика на ринг или татами, и не может спрятаться за маму, видит перед собой соперника с равными силами, и должен постоять за себя – это воспитывает характер, рождает Дух внутри. Именно это делает мальчика – мужчиной, - уверен Олейник.
Актер Евгений Олейник / пресс-служба канала Украина
Бокс выручал меня. Наш мир полон конфликтов и борьбы за местом под солнцем. В глазах у мужчины всегда читается, может он ответить или нет. Я понимаю желание наших женщин оградить своих детей от многого, но нужно понимать, что парень вырастет и войдет во взрослую жизнь сам, и там будут хулиганы, которые по глазам определят, может человек дать сдачи или нет. Именно жизнь будет проверять мальчика на крепость духа и самоуважение, - рассказал актер.
Я очень боюсь водить автомобиль. Меня однажды сбила машина, к тому же несколько раз машины, в которых я ехал, чудом избегали аварий, и у меня к этому транспорту подсознательный страх. В этом году я решил с этой проблемой бороться и сдать на права, - обещает актер.
Актер Евгений Олейник / пресс-служба канала Украина