Актер сериала "Детский телохранитель" рассказал о том, как борется с фобиями Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Актер Евгений Олейник пресс-служба канала Украина

Исполнитель главной роли в сериале «Детский телохранитель», актер Евгений Олейник, признался, есть ли у него страхи.