МАСКА 2 сезон: Настя Каменских очаровала публику образом в атласном платье с глубоким декольте

3 декабря 2021 18:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МАСКА 2 сезон: Настя Каменских очаровала публику образом в атласном платье с глубоким декольте
Певица Настя Каменских
пресс-служба канала Украина

Звездный детектив грандиозного шоу «МАСКА», певица NK | Настя Каменских в новом выпуске проекта появится в оригинальном наряде и с ярким макияжем.

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В седьмом эфире гипершоу «МАСКА», в котором наконец-то сойдутся все 8 сильнейших участников сезона, NK | Настя Каменских продемонстрирует трендовый микс стилей. 

Атласное голубое платье с глубоким декольте певица дополнила зеленым оверсайз-жакетом, накинутым только на одно плечо. Завершают этот стильный образ массивные аксессуары – черно-белые браслеты и серьги.

Я уже была и конфеткой, и черной малиной, а в эту субботу, кажется, кто-то наколдовал, потому что у меня только половина жакета. Поэтому с одной стороны я – строгий детектив, а с другой – NK, – прокомментировала свой новый образ Каменских.

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Необычайно яркий у Насти и макияж глаз в синих тонах, и не менее оригинальная прическа – высокий пучок с выпущенными прядями.

Смотрите новый выпуск самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» завтра, 4 декабря, в 21:00 на канале «Украина»!

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