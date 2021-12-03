Стосується кожного: Мифы про вакцинацию (эфир от 03.12.2021)

3 декабря 2021 06:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Мифы про вакцинацию (эфир от 03.12.2021)
Стосується кожного: Мифы про вакцинацию (эфир от 03.12.2021)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 3 декабря. Тема – Мифы про вакцинацию.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: 14-летний Руслан Цегельник из города Кропивницкий одним из первых среди детей в Украине сделал прививку от COVID-19. Мама Руслана не скрывает, что все окружение отговаривало ее от вакцинации ребенка. Но, несмотря на запугивание и многочисленные мифы о прививках от коронавируса, она убеждена, что приняла единственное правильное решение. 34-летняя Оксана Мушак из Львова из-за осложнений от коронавируса попала в реанимацию. Беременная женщина находилась в коме около 3 недель. К сожалению, ребенка спасти не удалось. Многие семьи из-за вируса потеряли своих родных и близких. Почти два года Украина и весь мир пытаются преодолеть коронавирус, привыкая жить в сложных условиях пандемии. Но, несмотря на высокую смертность, тяжелое течение болезни и многочисленные осложнения со здоровьем, лишь немногим более 20 процентов украинцев полностью вакцинировались от COVID-19. Что сдерживает украинцев от бесплатной вакцинации, которая может спасти жизнь, и почему, несмотря на доступность прививок, люди покупают дорогие фальшивые сертификаты, нарушая закон?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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