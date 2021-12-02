Стосується кожного: Особенное признание певицы (эфир от 02.12.2021)
2 декабря 2021 06:00
Юлия Туренко
Стосується кожного: Особенное признание певицы (эфир от 02.12.2021)
пресс-служба канала Интер
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 2 декабря. Тема – Особенное признание певицы.
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного
: В начале сентября в СМИ появилась информация о том, что украинская певица Мята с мужем воспитывают особого ребенка. Признание певицы буквально подорвало соцсети и всколыхнуло не только хейтеров, но и сильно тряхнуло отечественный шоу-бизнес. Украинскую звезду обвиняли в том, что она использует это все ради популярности. На первый взгляд, 13-летний Юра ничем не отличается от своих сверстников. Однако ему тяжело даются даже самые простые вещи. Он долго не умел писать и рисовать. А читает до сих пор по слогам. Сегодня Юлия Загорская придет в студию «Касается каждого», не как известная певица Мята, а как мама особого мальчика, чтобы впервые откровенно рассказать о том, что пришлось пережить их семье и публично ответить на упреки о пиаре на болезни ребенка.
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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