Говорит Украина: Убийство 4-летней Оли: кто пытал, а кто неделю молчал? Часть II (эфир от 30.11.2021)
30 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Убийство 4-летней Оли: кто пытал, а кто неделю молчал? Часть II.
Односельчане возмущены, ведь после смерти девочки ее старших братьев-близнецов оставили дома. Сколько времени девочка лежала мертвой в доме с 6-летними братьями? Почему их называли детьми подоконники? Какие секреты отца раскрыл наш криминалист во время собственного расследования? И кто – папа или мать – забил маленькую Олю до смерти?
Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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