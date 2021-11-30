Говорит Украина: Убийство 4-летней Оли: кто пытал, а кто неделю молчал? Часть II (эфир от 30.11.2021)

30 ноября 2021 14:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорит Украина: Убийство 4-летней Оли: кто пытал, а кто неделю молчал? Часть II (эфир от 30.11.2021)
Говорит Украина: Убийство 4-летней Оли: кто пытал, а кто неделю молчал? Часть II (эфир от 30.11.2021)
пресс-служба канала Украина

30 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Убийство 4-летней Оли: кто пытал, а кто неделю молчал? Часть II.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Шок на Днепропетровщине: в 9 утра врачи скорой находят 4-летнюю Олю в ее собственной кроватке… мертвой. Родители объяснили — они только что проснулись и нашли ребенка уже бездыханным. Однако у девочки была травма головы и многочисленные кровоподтеки.

Односельчане возмущены, ведь после смерти девочки ее старших братьев-близнецов оставили дома. Сколько времени девочка лежала мертвой в доме с 6-летними братьями? Почему их называли детьми подоконники? Какие секреты отца раскрыл наш криминалист во время собственного расследования? И кто – папа или мать – забил маленькую Олю до смерти?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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