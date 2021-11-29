Стосується кожного: Адские подозрения (эфир от 29.11.2021)

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 29 ноября. Тема – Адские подозрения.

Смотрите в ток-шоу Стосується кожного : Вечером 17 ноября в поселке Медисовка загорелся дом многодетной семьи Бабьюк. Огонь потушили еще до приезда пожарных, но не удалось спасти четырех малолетних детей, младшему из которых было всего 7 месяцев. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что вероятной причиной возгорания дома стало нарушение правил пожарной безопасности.

По селу сразу распространились слухи, что во время пожара родителей не было дома. Сами же Лидия и Акрамжон Бабьюк это опровергают и убеждают односельчан, что на самом деле крепко спали дома после работы. Многодетные родители, потерявшие сразу четырех детей, приедут в студию «Касается каждого», чтобы в деталях вспомнить вечер трагического пожара и защитить себя перед людьми и законом.

Что на самом деле произошло в доме, где погибли дети? Журналисты ток-шоу «Касается каждого» разыскали людей, которые видели семейную пару за полчаса до трагедии. Что могло заставить родителей оставить без присмотра даже 7-месячного младенца?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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