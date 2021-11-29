Стосується кожного: Адские подозрения (эфир от 29.11.2021)
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 29 ноября. Тема – Адские подозрения.
По селу сразу распространились слухи, что во время пожара родителей не было дома. Сами же Лидия и Акрамжон Бабьюк это опровергают и убеждают односельчан, что на самом деле крепко спали дома после работы. Многодетные родители, потерявшие сразу четырех детей, приедут в студию «Касается каждого», чтобы в деталях вспомнить вечер трагического пожара и защитить себя перед людьми и законом.
Что на самом деле произошло в доме, где погибли дети? Журналисты ток-шоу «Касается каждого» разыскали людей, которые видели семейную пару за полчаса до трагедии. Что могло заставить родителей оставить без присмотра даже 7-месячного младенца?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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