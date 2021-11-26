Стосується кожного: Взрослый кулак (эфир от 26.11.2021)
26 ноября 2021 13:10
Юлия Туренко
Стосується кожного: Взрослый кулак (эфир от 26.11.2021)
пресс-служба канала Интер
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 26 ноября. Тема – Взрослый кулак.
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного
: Новость о жестоком избиении 8-летней девочки в многодетной семье из Бердичева моментально распространилась по всей стране. Мама избитого ребенка – 31-летняя Марина Маюн именно в тот день попала в больницу после очередной домашней стычки. Об избиении средней дочери мать узнала по телефонному разговору со старшим сыном. После детских свидетельств о домашнем насилии –
отчим до сих пор остается на свободе. Полиция вызывает его на допросы, но пока он только свидетель трагических событий. Родственники Игоря считают, что Марина спровоцировала собственное избиение, а ребенок попал под раздачу случайно. Неуправляемая жестокость отчима или безответственность матери, оставившей детей в опасности?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.