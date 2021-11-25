Стосується кожного: Бегство от вражды (эфир от 25.11.2021)
25 ноября 2021 01:00
Юлия Туренко
Стосується кожного: Бегство от вражды (эфир от 25.11.2021)
пресс-служба канала Интер
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 25 ноября. Тема – Бегство от вражды.
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного
: 11 ноября сын Марины Чикмаревой из Харьковской области не вернулся из школы. Вечером родители забили тревогу, и папа мальчика, 50-летний Александр Чикмарев, предположил, что 12-летний сын мог остаться у дяди. Но оказалось, что в семье брата тоже паника – исчезла старшая дочь. Полиция разыскала детей в заброшенном здании, но домой их так и не вернули. Других детей из обеих семей также изъяли. В случившемся многодетный Александр обвиняет своего младшего брата – Игоря, и утверждает, что брат избивал дочь. Игорь считает, что побег детей – это последствия отсутствия воспитания в семье старшего брата. Бегство от родительской жестокости или подростковые баловство, которые привели к проблемам сразу в двух семьях?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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