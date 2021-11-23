Говорит Украина: Интимное видео с женой снимаю и соседям рассылаю (эфир от 23.11.2021)

23 ноября 2021 15:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорит Украина: Интимное видео с женой снимаю и соседям рассылаю (эфир от 23.11.2021)
Говорит Украина: Интимное видео с женой снимаю и соседям рассылаю (эфир от 23.11.2021)
пресс-служба канала Украина

23 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Интимное видео с женой снимаю и соседям рассылаю.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Чтобы разнообразить отношения после 18 лет брака, Оксана согласилась на пикантное предложение своего мужа снять их близость на видео. Но и представить не могла, что она появится в интернете.

Пикантное видео увидели почти все соседи, поэтому женщина вынуждена была убегать из городка. Но больше всего ее пугают телефонные звонки от незнакомцев, предлагающих ей секс за деньги.

Почему мужчина так поступил с любимой после 18 лет вроде бы счастливого брака? Но можно ли вернуть репутацию женщине и семье?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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