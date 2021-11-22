Говорит Украина: Полнолуние сияет – женщина огнем пылает (эфир от 22.11.2021)

22 ноября 2021 18:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорит Украина: Полнолуние сияет – женщина огнем пылает (эфир от 22.11.2021)
Говорит Украина: Полнолуние сияет – женщина огнем пылает (эфир от 22.11.2021)
пресс-служба канала Украина

22 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Полнолуние сияет – женщина огнем пылает.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Виктория и Снежана не могут учиться, потому что их родители на грани развода! А все потому, что их маму якобы изнутри сжигает огонь, ноги у нее замерзают, а папа в это не верит! Единственное объяснение загадочного состояния женщины, отец девочек нашел в потусторонней силе! Сестры убеждены – это болезнь! А адское состояние матери началось еще 8 лет назад, но ни один врач диагноза так и не поставил. Удастся ли сестрам уберечь семью? Подтвердится ли загадочная болезнь, пронизывающая тело огнем? И замешаны ли в этом сломанный крест и иглы в воротах?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

 

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