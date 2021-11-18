Говорит Украина: Громкое ДТП в Харькове: покажу друзьям, как убиваю людей? (эфир от 18.11.2021)

Говорит Украина: Громкое ДТП в Харькове: покажу друзьям, как убиваю людей? (эфир от 18.11.2021)

18 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Громкое ДТП в Харькове: покажу друзьям, как убиваю людей?

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина : О резонансном ДТП в Харькове, где за рулем Инфинити был 16-летний юноша, уже третью неделю говорит вся страна. Три подростка из иномарки травмированы, а мужчина с другой машины погиб.

Люди возмущены и не верят в справедливое наказание. Впрочем, родители и адвокаты молодого человека уверяют, что семья не богата и не будет влиять на следствие.

Что заставило подростка садиться за руль маминой иномарки? Только журналистам «Говорить Україна» удалось побывать в квартире, где жил парень. Мать эксклюзивно для нас объяснит действия своего сына.

Почему она до сих пор за границей? И при чем здесь 11-комнатная квартира и дом в центре Харькова?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.