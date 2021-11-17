Стосується кожного: Лишение отцовства (эфир от 18.11.2021)
17 ноября 2021 22:45
Юлия Туренко
Стосується кожного: Лишение отцовства (эфир от 18.11.2021)
пресс-служба канала Интер
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 18 ноября. Тема – Лишение отцовства.
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: 19-летняя Александра Никитина из Кировоградской области с младшей сестрой и братом осиротели в 2015 году. Их мама покончила с собой, не выдержав психологической нагрузки после развода с отцом Александры. До последнего времени трое детей жили вместе с отцом и его новой сожительницей. Скандалы в многодетной семье ежедневно учащались и становились жестче, пока в начале октября дети не оказались у бабушки. В то же время многодетный отец утверждает, что дети ушли исключительно из-за жадности старшей сестры. 37-летний Григорий убежден, что его дочь ждала совершеннолетия, чтобы взять младших детей под опеку ради денег. Жестокость отца или коварство неблагодарной дочери? Почему трагедия не объединила родных? И действительно ли, дети сами хотят лишить папу родительских прав?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 18 ноября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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