Стосується кожного: Битва за талант (эфир от 17.11.2021)

17 ноября 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Битва за талант (эфир от 17.11.2021)
Стосується кожного: Битва за талант (эфир от 17.11.2021)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 17 ноября. Тема – Битва за талант.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Уникальный мультиинструменталист Евгений Чеславский живет в Киеве. Несмотря на тяжелый аутизм, мальчик занимается музыкой с самого детства и в свои 14 лет в совершенстве владеет десятью музыкальными инструментами. Полтора года назад талантливый ребенок был отмечен в национальном реестре рекордов Украины. С тех пор жизнь в семье юного музыканта изменилась кардинально. Отец Евгения решил во что бы то ни стало развивать его музыкальные способности. Такое упорство и общественная активность отца очень не нравилась маме Евгения. Впрочем, каждое ее вмешательство в воспитание сына заканчивалось скандалом и дракой с мужем. Сегодня разбираемся, почему уникальность ребенка поссорила семью. Эксплуатация таланта или препятствование развитию и успеху собственного сына?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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