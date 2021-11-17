Стосується кожного: Битва за талант (эфир от 17.11.2021) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Стосується кожного: Битва за талант (эфир от 17.11.2021) пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 17 ноября. Тема – Битва за талант.