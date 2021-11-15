Стосується кожного: Старые обиды (эфир от 15.11.2021)
15 ноября 2021 08:00
Юлия Туренко
Стосується кожного: Старые обиды (эфир от 15.11.2021)
пресс-служба канала Интер
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 15 ноября. Тема – Старые обиды.
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного
: Недавно 41-летняя многодетная мать, Оксана Мельник, из Львовской области забрала у бывшего мужа 8-летнего сына Илью. В то же время бывший муж Оксаны заявляет, что это было агрессивное похищение. Он обещает довести дело до суда и лишить бывшую жену материнских прав. Выяснять отношения и перетягивать к себе детей, Оксана и Николай начали еще 2 года назад, когда официально развелись. Бывшие супруги не сдерживают эмоций и каждый раз вспоминают друг другу обиды и неверность. Месть за измены и неудачная супружеская жизнь или забота о будущем своих детей?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.