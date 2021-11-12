Стосується кожного: Беременный ребенок (эфир от 12.11.2021)

12 ноября 2021 06:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Беременный ребенок (эфир от 12.11.2021)
Стосується кожного: Беременный ребенок (эфир от 12.11.2021)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 12 ноября. Тема – Беременный ребенок.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Шокирующая новость из Закарпатья, 11-летний ребенок находится на последних сроках беременности. Об «интересном состоянии» маленькой Биянки широко стало известно, когда девочка была уже на 32-й неделе. Родители 11-летней девочки уверяют, что до последнего не знали о ней. Правоохранители уже возбудили уголовное дело, однако информации об отце ребенка у них нет. А вот родственники 11-летней девочки подозревают, что отцом ребенка может быть ее несовершеннолетний друг. Наша съемочная группа начала собственное расследование и отправилась на поиски несовершеннолетнего отца из свалки, и вдруг Бианка сделала потрясающее признание. Почему 11-летняя беременная девочка скрывает имя настоящего отца своего ребенка, и какие последствия могут быть у такой ранней беременности? В студии «Касается каждого» откровенный разговор о том, что обычно умалчивают.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 12 ноября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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