Стосується кожного: Необходимая встреча (эфир от 11.11.2021)

11 ноября 2021 06:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Необходимая встреча (эфир от 11.11.2021)
Стосується кожного: Необходимая встреча (эфир от 11.11.2021)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 11 ноября. Тема – Необходимая встреча.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: 35-летней Иванна Пелых из Ивано-Франковской области с Романом прожила вместе 6 лет. За это время у пары родилось трое детей. Супружеская жизнь продолжалась бы, если бы Иванна не решила прервать домашнее насилие и убежать вместе со всеми детьми. С тех пор прошло уже 10 лет. За все это время Роман не дал детям ни копейки и даже не интересовался их жизнью. А недавно заявил, что никогда не признавал детей своими и считает, что все трое от других мужчин. Как домашнее насилие и измены разрушают родственные отношения, а дети вынуждены расплачиваться за страхи и нерешительность взрослых. В студии «Касается каждого» встреча, которой большая семья избегала долгих 10 лет.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 11 ноября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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