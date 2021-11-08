Стосується кожного: Первая учительница (эфир от 08.11.2021)

8 ноября 2021 18:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Первая учительница (эфир от 08.11.2021)
Стосується кожного: Первая учительница (эфир от 08.11.2021)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 8 ноября. Тема – Первая учительница.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Громкий скандал разразился в одной из столичных школ в середине осени. 47-летняя учительница младших классов Людмила Джима устроилась в новую школу в начале учебного года. За плечами у Людмилы Анатольевны – 27 лет педагогического стажа, поэтому она не ждала никаких проблем, когда устроилась. Но уже с первых дней начались жалобы от родителей одного из ее учеников. Впоследствии недовольство превратилось в откровенную неприязнь. Когда противостояние начало набирать обороты в общеродительских чатах, дирекция школы решила пойти на уступки недовольным родителям и предложили учительнице уволиться. Показательное увольнение или справедливое наказание за непедагогические поступки?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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