Говорит Украина: Любовь на троих: Юрий в постели – Николай на диване? (эфир от 04.11.2021)
4 ноября 2021 06:00
Юлия Туренко
Говорит Украина: Любовь на троих: Юрий в постели – Николай на диване? (эфир от 04.11.2021)
пресс-служба канала Украина
4 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Любовь на троих: Юрий в постели – Николай на диване?
Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина
: Три недели назад Юрий работал на строительстве, когда получил звонок от любимой. Женщина сообщила, что к ней пришел бывший… и сказал, что теперь будет жить с ней! Теперь Юрий, Марина и Николай – живут под одной крышей – как шведская семья. Каждый раз, когда Юрий возвращается с работы, Николай провоцирует его на драку! Муж уверен, соперник просто хочет отбить у него любимую! Зачем на самом деле Николай создал любовный треугольник? Кому и зачем заклеивали рот скетчем, а кого привязывали к дереву? Каким будет разговор соперников в студии? И как все объяснит Марина, живущая одновременно с двумя мужчинами?
Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите 4 ноября в 20:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.