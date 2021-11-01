Говорит Украина: Забеременеть не может, потому что в голове вроде бы "маргарин"? (эфир от 01.11.2021)

Говорит Украина: Забеременеть не может, потому что в голове вроде бы "маргарин"? (эфир от 01.11.2021)

1 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Забеременеть не может, потому что в голове вроде бы "маргарин"?

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина : Владимир сказал родителям, что уехал к друзьям. А сам из Еревана улетел в Киев и на восемь лет остался здесь – все ради любимой украинки. После свадьбы муж мечтает, чтобы жена родила ему наследника, но до сих пор не удалось почувствовать радость отцовства. А для Владимира, для которого семья на первом месте, – это сильнейший удар! Молодая пара обращалась к врачам, но жена Владимира странно себя ведет. Почему же на самом деле пара не может родить ребенка? Кто им мешает? Почему Владимир живет с двумя женщинами? И почему мужчину узнают почти во всех больницах Киева?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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