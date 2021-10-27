Говорит Украина: Свадьбы не будет, потому что жених с чужой фамилией? (эфир от 27.10.2021)
27 октября 2021 06:00
Юлия Туренко
Говорит Украина: Свадьбы не будет, потому что жених с чужой фамилией? (эфир от 27.10.2021)
пресс-служба
27 октября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Свадьбы не будет, потому что жених с чужой фамилией?
Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина
: Яна встретила любовь всей своей жизни, муж младше нее на 10 лет и сделал ей предложение. Однако соединить судьбу с ним она до сих пор не может! Свадьба под угрозой, потому что ее любимый выяснил, что мужчина, которого он считал своим отцом, – не его на самом деле. Самостоятельные поиски влюбленных безуспешны, а мать парня наотрез отказывается говорить правду. Удастся ли сыну пригласить на свадьбу родного отца? Почему мать парня так категорично против его встречи с папой? К чему здесь водохранилище? И какая еще женщина захочет быть в жизни возлюбленного Яны?
Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите 27 октября в 20:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.