Говорит Украина: Свадьбы не будет, потому что жених с чужой фамилией? (эфир от 27.10.2021)

27 октября 2021 06:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорит Украина: Свадьбы не будет, потому что жених с чужой фамилией? (эфир от 27.10.2021)
Говорит Украина: Свадьбы не будет, потому что жених с чужой фамилией? (эфир от 27.10.2021)
пресс-служба

27 октября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Свадьбы не будет, потому что жених с чужой фамилией?

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Яна встретила любовь всей своей жизни, муж младше нее на 10 лет и сделал ей предложение. Однако соединить судьбу с ним она до сих пор не может! Свадьба под угрозой, потому что ее любимый выяснил, что мужчина, которого он считал своим отцом, – не его на самом деле. Самостоятельные поиски влюбленных безуспешны, а мать парня наотрез отказывается говорить правду. Удастся ли сыну пригласить на свадьбу родного отца? Почему мать парня так категорично против его встречи с папой? К чему здесь водохранилище? И какая еще женщина захочет быть в жизни возлюбленного Яны?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите 27 октября в 20:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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