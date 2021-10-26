Стосується кожного: Убийственная беззащитность (эфир от 26.10.2021)

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 26 октября. Тема – Убийственная беззащитность.

Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Новость о том, что на Буковине многодетная мать прямо на глазах у своих 4-х детей зарезала родного отца, шокирует даже формулировкой. Трагедия произошла еще в мае этого года, однако жители села Валява сих пор не могут оправиться. 29-летней многодетной матери Марьяне Савчук, совершившего кровавую расправу, суд уже вынес приговор – 7 лет.

А вот мать осужденной, Екатерина Токарь, оправдывает дочь и готова обжаловать приговор суда. Ведь уверена, у Марьяны не было другого способа спастись от побоев отца.

Превышение самообороны или хладнокровное убийство? Что на самом деле заставило многодетную женщину совершить страшное преступление?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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