Говорит Украина: На свадьбу с синяком – куриные хвосты на обед? (эфир от 25.10.2021)

Говорит Украина: На свадьбу с синяком – куриные хвосты на обед? (эфир от 25.10.2021)

25 октября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – На свадьбу с синяком – куриные хвосты на обед?

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина : Татьяна 17 лет работает учителем, но такого ученика как Ярослав встретила впервые. 10-летний Ярослав весит всего 18 килограммов и выглядит как пятилетний! Школьник ежедневно становится все слабее. Мальчик уже не может подняться даже в туалет! Почему 10-летний Ярослав не растет и не может встать на ноги? Кто кормил его куриными хвостами? От кого ребенка прятали? И чем ошеломят врачи?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите 25 октября в 20:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.