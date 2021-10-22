Стосується кожного: Квадратные метры опеки (эфир от 22.10.2021)
22 октября 2021 00:30
Юлия Туренко
Стосується кожного: Квадратные метры опеки (эфир от 22.10.2021)
пресс-служба
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 22 октября. Тема – Квадратные метры опеки.
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного
: 53-летняя киевлянка Светлана Побережец почти каждый день навещает могилу своей дочери Валентины и обещает, что позаботится о ее детях, особенно о старшей – 7-летней Ирине. Перед смертью дочь призналась ей в том, что годами страдала от издевательств и насилия в браке с бывшим мужем, Александром. Поэтому сама попросила мать оформить опеку над ребенком. Зато бывший зять, Александр, с этим категорически не согласен. Он утверждает, что на самом деле тещу волнует не судьба ребенка, а столичная квартира внучки. Александр хочет забрать Иру в свою новую семью. Однако бывшая теща запрещает ему видеться с дочерью. Родительская забота против квартирного вопроса. В студии «Касается каждого» попробуем решить конфликт и отделить истинные интересы ребенка от его квадратных метров.
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 22 октября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.