Стосується кожного: Улыбка смайлика (эфир от 20.10.2021)

20 октября 2021 01:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Улыбка смайлика (эфир от 20.10.2021)
Стосується кожного: Улыбка смайлика (эфир от 20.10.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 20 октября. Тема – Улыбка смайлика.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Три месяца назад в выпуске «Смайлик для Лары" семья пятилетней киевлянки просила помочь спасти ребенка. У Лары - редкая болезнь - спинальная атрофия мышц. Еще несколько лет назад во всем мире не было лекарств от этой болезни. Такие дети, которых нежно называли смайликами, не доживали и до пятилетнего возраста. Ради спасения маленькой девочки объединилась вся страна. Звезды шоу-бизнеса устраивали благотворительные выставки и концерты, а наши зрители присылали средства, иногда, просто в обычных почтовых конвертах. Совместными усилиями удалось собрать более двух миллионов гривен и Лара смогла начать терапию. В сентябре прозвучала еще одна долгожданная весть: народные избранники приняли закон, который должен изменить жизнь смайликов. Когда он начнет работать и как поможет маленькой Ларри и другим детям с Орфанными заболеваниями?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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