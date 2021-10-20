Стосується кожного: Улыбка смайлика (эфир от 20.10.2021)
20 октября 2021 01:00
Юлия Туренко
Стосується кожного: Улыбка смайлика (эфир от 20.10.2021)
пресс-служба
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 20 октября. Тема – Улыбка смайлика.
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного
: Три месяца назад в выпуске «Смайлик для Лары" семья пятилетней киевлянки просила помочь спасти ребенка. У Лары - редкая болезнь - спинальная атрофия мышц. Еще несколько лет назад во всем мире не было лекарств от этой болезни. Такие дети, которых нежно называли смайликами, не доживали и до пятилетнего возраста. Ради спасения маленькой девочки объединилась вся страна. Звезды шоу-бизнеса устраивали благотворительные выставки и концерты, а наши зрители присылали средства, иногда, просто в обычных почтовых конвертах. Совместными усилиями удалось собрать более двух миллионов гривен и Лара смогла начать терапию. В сентябре прозвучала еще одна долгожданная весть: народные избранники приняли закон, который должен изменить жизнь смайликов. Когда он начнет работать и как поможет маленькой Ларри и другим детям с Орфанными заболеваниями?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.