Стосується кожного: Обвинения в мести (эфир от 19.10.2021)
19 октября 2021 18:10
Юлия Туренко
Стосується кожного: Обвинения в мести (эфир от 19.10.2021)
пресс-служба
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 19 октября. Тема – Обвинения в мести.
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: Полгода назад 43-летняя Иванна Валькович со Львовщины нашла своего мужа почти без сознания от страшных побоев. Трагедия произошла в начале мая. Многодетный отец, Иван Валькович, не вернулся домой после встречи с коллегами. Правоохранители сказали Иванне, что ее муж упал и ударился. Впрочем, она убеждена, что это было спланированное нападение, поскольку накануне он поссорился с коллегой, 26-летним Михаилом Юркевичем, и тот публично пообещал отомстить. Михаил удивляется подозрениям и предполагает, что Иванна сама не захотела спасти мужчину, а теперь ищет виновных. Спланированное убийство или несчастный случай. Сможет ли тест на полиграфе опровергнуть или подтвердить страшные обвинения?
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