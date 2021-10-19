Стосується кожного: Обвинения в мести (эфир от 19.10.2021)

19 октября 2021 18:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Обвинения в мести (эфир от 19.10.2021)
Стосується кожного: Обвинения в мести (эфир от 19.10.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 19 октября. Тема – Обвинения в мести.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Полгода назад 43-летняя Иванна Валькович со Львовщины нашла своего мужа почти без сознания от страшных побоев. Трагедия произошла в начале мая. Многодетный отец, Иван Валькович, не вернулся домой после встречи с коллегами. Правоохранители сказали Иванне, что ее муж упал и ударился. Впрочем, она убеждена, что это было спланированное нападение, поскольку накануне он поссорился с коллегой, 26-летним Михаилом Юркевичем, и тот публично пообещал отомстить. Михаил удивляется подозрениям и предполагает, что Иванна сама не захотела спасти мужчину, а теперь ищет виновных. Спланированное убийство или несчастный случай. Сможет ли тест на полиграфе опровергнуть или подтвердить страшные обвинения?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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