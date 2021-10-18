Стосується кожного: Пробуждение отцовства (эфир от 18.10.2021)
18 октября 2021 18:10
Юлия Туренко
Стосується кожного: Пробуждение отцовства (эфир от 18.10.2021)
пресс-служба
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 18 октября. Тема – Пробуждение отцовства.
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: 53-летняя Татьяна Челнокова с Днепра часто приходит под окна, где живет племянник ее мужа - 6-летний Кирилл. Женщина боится зайти в квартиру, поэтому с улицы прислушивается, все в порядке с ребенком. Мама Кирилла сбежала из семьи два года назад. Мальчик остался с 74-летней бабушкой и папой, который, по мнению Татьяны, так и не смог оправиться после измены жены, и совсем не обращает внимания на сына. Поэтому Татьяна с мужем решили забрать ребенка к себе. 74-летняя бабушка Кирилла удивлена такой активностью невестки. Внезапное внимание к своему шестилетнему внуку называет исключительно меркантильным. Искреннее желание спасти ребенка от равнодушного отца или возможность нажиться на проблемах семьи?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
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