Стосується кожного: Пробуждение отцовства (эфир от 18.10.2021)

18 октября 2021 18:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Стосується кожного: Пробуждение отцовства (эфир от 18.10.2021)
Стосується кожного: Пробуждение отцовства (эфир от 18.10.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 18 октября. Тема – Пробуждение отцовства.

Читайте такжеГоворит Украина: Голодом жену заморю, чтобы создать новую семью? (эфир от 15.10.2021)
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: 53-летняя Татьяна Челнокова с Днепра часто приходит под окна, где живет племянник ее мужа - 6-летний Кирилл. Женщина боится зайти в квартиру, поэтому с улицы прислушивается, все в порядке с ребенком. Мама Кирилла сбежала из семьи два года назад. Мальчик остался с 74-летней бабушкой и папой, который, по мнению Татьяны, так и не смог оправиться после измены жены, и совсем не обращает внимания на сына. Поэтому Татьяна с мужем решили забрать ребенка к себе. 74-летняя бабушка Кирилла удивлена ​​такой активностью невестки. Внезапное внимание к своему шестилетнему внуку называет исключительно меркантильным. Искреннее желание спасти ребенка от равнодушного отца или возможность нажиться на проблемах семьи?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Интер видео Стосується кожного телешоу Касается каждого телешоу онлайн телешоу 2021

Материалы по теме

МАСКА 2 сезон: канал Украина знакомит с лирическим одиночкой Мухомором
Новости

МАСКА 2 сезон: канал Украина знакомит с лирическим одиночкой Мухомором
Говорит Украина: Беременна от Вадима, а что с глазами Максима? (эфир от 18.10.2021)
Телешоу

Говорит Украина: Беременна от Вадима, а что с глазами Максима? (эфир от 18.10.2021)
Опубликован трейлер фильма Бэтмен с Робертом Паттинсоном
События

Опубликован трейлер фильма Бэтмен с Робертом Паттинсоном
Место под солнцем: канал Украина покажет премьеру остросюжетной мелодрамы
Анонсы на ТВ

Место под солнцем: канал Украина покажет премьеру остросюжетной мелодрамы

Популярное на сайте

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)
Позывной Бандерас: смотреть фильм онлайн

Позывной Бандерас: смотреть фильм онлайн
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 13.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 13.10.2021)
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 11.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 11.10.2021)

Популярное видео

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)
Позывной Бандерас: смотреть фильм онлайн

Позывной Бандерас: смотреть фильм онлайн
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 13.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 13.10.2021)
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 11.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 11.10.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK