Стосується кожного: Разоблачение на заборе (эфир от 15.10.2021)
15 октября 2021 13:45
Юлия Туренко
Стосується кожного: Разоблачение на заборе (эфир от 15.10.2021)
пресс-служба
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 15 октября. Тема – Разоблачение на заборе.
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного
: Конфликт бывших супругов в Николаевской области перерастает в настоящий секс-скандал. Все началось с непристойных надписей. На заборе бывшего мужа 63-летней Татьяны Курийчак появились обвинения в педофилии. Сначала о Вячеславе заговорили соседи, а потом о развращении отчимом начали говорить и дочери Татьяны, которых он воспитывал с самого детства. Сам же человек утверждает, что скандальные обвинения - это проделки бывшей жены, которая до сих пор не может простить, что он ушел от нее. Наши журналисты разыскали девушку, которую местные жители называют жертвой Вячеслава. Сейчас ей уже 25-ть и три года назад она действительно родила ребенка. Подтвердит ли она извращения взрослого мужчины в студии «Касается каждого». И как он сам объяснит общине свои поступки. Месть бывшей семьи или разоблачение длительного преступления?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.