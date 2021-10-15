Стосується кожного: Разоблачение на заборе (эфир от 15.10.2021)

15 октября 2021 13:45 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Разоблачение на заборе (эфир от 15.10.2021)
Стосується кожного: Разоблачение на заборе (эфир от 15.10.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 15 октября. Тема – Разоблачение на заборе.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Конфликт бывших супругов в Николаевской области перерастает в настоящий секс-скандал. Все началось с непристойных надписей. На заборе бывшего мужа 63-летней Татьяны Курийчак появились обвинения в педофилии. Сначала о Вячеславе заговорили соседи, а потом о развращении отчимом начали говорить и дочери Татьяны, которых он воспитывал с самого детства. Сам же человек утверждает, что скандальные обвинения - это проделки бывшей жены, которая до сих пор не может простить, что он ушел от нее. Наши журналисты разыскали девушку, которую местные жители называют жертвой Вячеслава. Сейчас ей уже 25-ть и три года назад она действительно родила ребенка. Подтвердит ли она извращения взрослого мужчины в студии «Касается каждого». И как он сам объяснит общине свои поступки. Месть бывшей семьи или разоблачение длительного преступления?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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