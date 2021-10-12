Стосується кожного: Опасный разрыв (эфир от 13.10.2021)

12 октября 2021 23:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Опасный разрыв (эфир от 13.10.2021)
Стосується кожного: Опасный разрыв (эфир от 13.10.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 13 октября. Тема – Опасный разрыв.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Попытка 29-летней многодетной мамы Инны Назимовой из Черкасской области разорвать отношения с сожителем Николаем закончилась выбитыми стеклами и сломанными дверями. В доме разбита вся бытовая техника, а во дворе сожжен сарай. В тот день женщина попросила знакомого помочь вынести вещи, а взамен произошла драка, ведь сожитель приревновал женщину к другому мужчине. Инна с ужасом вспоминает почти год совместной жизни с Николаем, когда он постоянно издевался над ней, бил и унижал. А она прощала, ведь хотела, чтобы у детей была полноценная семья. Теперь Инна очень боится мести и преследования своего сожителя, а потому уже 2 недели вместе с тремя детьми вынуждена скрываться. Бегство от мужа-тирана или провокация оскорбленной женщины?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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