Стосується кожного: Снятое убийство (эфир от 11.10.2021)
10 октября 2021 19:10
Юлия Туренко
Стосується кожного: Снятое убийство (эфир от 11.10.2021)
пресс-служба
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 11 октября. Тема – Снятое убийство.
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного
: Конфликт между группой молодежи и двумя полицейскими в штатском произошел в Чернигове в ночь на 2 октября. Компания подростков жестоко била ногами двух окровавленных и бессознательных мужчин и снимала это на видео. Драка началась еще в местном супермаркете. На тот момент там были охранники, кассиры и покупатели. Однако никто из них даже не пытался вмешаться. От полученных травм один из полицейских скончался на месте. Второго милиционера в бессознательном состоянии доставили в больницу. На суде четверо задержанных подростков убеждали, что мужчины были навеселе и сами спровоцировали драку. Превышение самообороны или неконтролируемая подростковая агрессия? Сегодня матери задержанных впервые согласились на откровенный разговор. Эксклюзив «Касается каждого».
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 11 октября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.