Стосується кожного: Темный квадрат (эфир от 07.10.2021)
7 октября 2021 00:40
Юлия Туренко
Стосується кожного: Темный квадрат (эфир от 07.10.2021)
пресс-служба
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 7 октября. Тема – Темный квадрат.
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного
: Уже больше года в реабилитационном центре находится четверо детей, которых изъяли из многодетной семьи в Черкасской области. Директор центра, 46-летняя Наталья Бурская рассказывает, что в таком запущенном состоянии никогда раньше детей не видела. Зато многодетный отец Владислав считает себя и детей жертвами коррупционной схемы чиновников и каждый день забрасывает правоохранителей заявлениями и требованиями вернуть малышей. Владислав – отец-одиночка. Шесть лет назад он лишил свою жену материнских прав за то, что она изменила ему с его же родным братом. С тех пор Владислав решил сам воспитывать пятерых детей. Заговор против многодетной семьи или опасный человек, от которого сбежала даже жена. Каковы шансы вернуть отцу-одиночке детей?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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