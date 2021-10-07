Стосується кожного: Темный квадрат (эфир от 07.10.2021)

7 октября 2021 00:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Темный квадрат (эфир от 07.10.2021)
Стосується кожного: Темный квадрат (эфир от 07.10.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 7 октября. Тема – Темный квадрат.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Уже больше года в реабилитационном центре находится четверо детей, которых изъяли из многодетной семьи в Черкасской области. Директор центра, 46-летняя Наталья Бурская рассказывает, что в таком запущенном состоянии никогда раньше детей не видела. Зато многодетный отец Владислав считает себя и детей жертвами коррупционной схемы чиновников и каждый день забрасывает правоохранителей заявлениями и требованиями вернуть малышей. Владислав – отец-одиночка. Шесть лет назад он лишил свою жену материнских прав за то, что она изменила ему с его же родным братом. С тех пор Владислав решил сам воспитывать пятерых детей. Заговор против многодетной семьи или опасный человек, от которого сбежала даже жена. Каковы шансы вернуть отцу-одиночке детей?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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