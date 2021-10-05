Стосується кожного: Самый дорогой укол (эфир от 05.10.2021)
5 октября 2021 05:00
Юлия Туренко
Стосується кожного: Самый дорогой укол (эфир от 05.10.2021)
пресс-служба
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 5 октября. Тема – Самый дорогой укол.
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: Деньги для спасения маленького киевлянина Никиты собирали всем миром. У мальчика – редкая болезнь – спинальная мышечная атрофия. Историю этого ребенка мы рассказывали полгода назад в программе «Укол жизни». Спасти ребенка может один укол, который стоит почти два с половиной миллиона долларов. Еще на прошлой неделе желанная сумма была недостижимой. Рассказывали о Никитке едва ли не все украинские СМИ. Призыв родителей услышали и в Польше, и в далекой Америке. Приобщались волонтеры и звезды. И все же, счастливая новость – прозвучала, Никита получит спасительный укол. Кто помог закрыть сбор и как изменилась жизнь Никиты за эти полгода? В студии «Касается каждого» история невероятной жажды жизни! Сегодня к нам придут семьи, которым посчастливилось получить для своего ребенка самый дорогой укол в мире.
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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