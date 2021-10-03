Говорит Украина: Бройлеров развожу – детей не считаю? (эфир от 04.10.2021) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Говорит Украина: Бройлеров развожу – детей не считаю? (эфир от 04.10.2021) пресс-служба

4 октября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Бройлеров развожу – детей не считаю?