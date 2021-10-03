Говорит Украина: Бройлеров развожу – детей не считаю? (эфир от 04.10.2021)
3 октября 2021 20:30
Говорит Украина: Бройлеров развожу – детей не считаю? (эфир от 04.10.2021)
пресс-служба
4 октября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Бройлеров развожу – детей не считаю?
Говорит Украина: Год назад в социальной сети Алина добавила в друзья старше ее на 23 года Вячеслава. Уже через 2 недели девушка поехала на первое свидание! Романтичный Вячеслав пригласил девушку в свой дом – в бывший колхозный гараж. А две месяца назад Алина сообщила любимому, что ждет двойню! Мужчина ответил лишь, что ничем не может помочь и заблокировал беременную девушку. Сколько есть детей у мужчины? Кто сейчас живет с ним в гараже с животными? И кого возмутили фотографии Алины в нижнем белье? Сегодня беременная девушка узнает всю правду о своем любимом!
Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите 4 октября в 20:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.